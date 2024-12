Waar je FC Utrecht - PSV kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen FC Utrecht en PSV kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na de sensationele Champions League overwinning op Shakhtar Donetsk op woensdag wacht PSV dit weekend opnieuw een pittige tegenstander met FC Utrecht.

De ploeg van Ron Jans heeft dit seizoen in 12 wedstrijden pas twee keer punten laten liggen en staat dan ook op een verrassende tweede plek in de Eredivisie stand, vijf punten achter koploper PSV, maar met een wedstrijd minder.

Peter Bosz zal er desondanks vertrouwen in hebben dat zijn ploeg een goed resultaat binnen kan slepen, ook in ogenschouw nemende dat Utrecht geen van de laatste vijf ontmoetingen tussen beide ploegen winnend af kon sluiten.

Dat gezegd hebbende, Utrecht wist de regerend kampioen vorig seizoen in eigen huis op een 1-1 gelijkspel te houden en de Domstedelingen zullen hopen op een nieuwe verrassing op zondag.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip FC Utrecht - PSV

Datum: 1 december 2024 Aftrap: 12:15 uur Locatie: Stadion Galgenwaard

Uitzending FC Utrecht - PSV: TV kanaal en online livestream s

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen FC Utrecht

Jans kan dit weekend niet beschikken over middenvelder Can Bozdogan, terwijl ook Alonzo Engwanda nog altijd aan de kant staat met spierklachten.

Selectie FC Utrecht 2024/25

Positie Spelers Keepers: Barkas, De Graaf, Brouwer, Gadellaa Verdedigers: Van der Hoorn, Viergever, Didden, Mukeh, El Karouani, Finnsson, Horemans, Vesterlund Middenvelders: Engwanda, Bozdogan, Andersen, Fraulo, Iqbal, Aaronson, Jensen, Toornstra Aanvallers: Cathline, Blake, Booth, Rodriguez, Ohio, Romeny, Min, Descotte

Blessures en schorsingen PSV

De langdurig geblesseerde Sergino Dest staat nog altijd aan de kant met knieproblemen, terwijl ook Adam Nagalo nog altijd ontbreekt achterin.

Op het middenveld zijn Jerdy Schouten en Joey Veerman nog altijd herstellende van blessureleed.

Champions League selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benitez, Drommel, Schiks Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Van de Blaak, Dams, Bresser, Oppegard, Kuhn, Nagalo, Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Saibari, Land, Ledezma Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Younis, Lozano, Ndala, Uneken,

Recente vorm FC Utrecht

Datum Wedstrijden Competitie 24 november 2024 NEC 1-2 Utrecht Eredivisie 8 november 2024 Utrecht 1-0 Heracles Eredivisie 3 november 2024 Sparta 1-4 Utrecht Eredivisie

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 27 november 2024 PSV 3-2 Shakhtar Donetsk Champions League 23 november 2024 PSV 5-0 Groningen Eredivisie 9 november 2024 NAC 0-3 PSV Eredivisie

