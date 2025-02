Waar je FC Twente - Bodo Glimt kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen FC Twente en Bodo Glimt kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Twente moest een ware krachttoer uithalen om de tussenronde van de Europa League te halen, maar de Tukkers slaagden er uiteindelijk in om een plekje in de top 24 te bemachtigen en als beloning wacht nu een tweeluik met Bodo Glimt.

De Noren hebben zich de afgelopen jaren een beetje opgeworpen als een niet te onderschatten tegenstander in Europa, met de 6-1 Conference League overwinning op de Italiaanse grootmacht Roma in 2021-22 als het voorlopige hoogtepunt.

Dat was echter zeker niet het enige knappe resultaat van de afgelopen jaren en zo moesten dit seizoen Porto en Besiktas er bijvoorbeeld nog aan geloven.

Qua Nederlandse tegenstanders wist Bodo recent nog AZ te verslaan in 2021-22, al waren PSV en Ajax net te sterk in 2022-23 en 2023-24 respectievelijk.

Twente weet dan ook dat er geen enkele reden is om de tegenstand te onderschatten en dat hetzelfde niveau als in de competitiefase van de Europa League zal moeten worden aangetikt. De mannen van Joseph Oosting maakten eerder dit seizoen indruk tegen Manchester United en hielden zich ook knap staande tegen Fenerbahce en Nice, alvorens overwinningen tegen Malmo en Besiktas de club een ticket voor de tussenronde opleverden.

In de Eredivisie is Twente echter behoorlijk wisselvallig sinds de winterstop. Een royale overwinning op Willem II werd opgevolgd met een nederlaag in Breda tegen NAC, terwijl ze tegen Go Ahead Eagles niet verder kwamen dan 2-2.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip FC Twente - Bodo Glimt

Datum: 13 februari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: De Grolsch Veste

Uitzending FC Twente - Bodo Glimt: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen FC Twente

Younes Taha is nog altijd niet beschikbaar voor trainer Joseph Oosting nadat hij eerder dit seizoen een scheenbeenbreuk opliep.

Selectie FC Twente 2024/25

Positie Spelers Keepers: Unnerstall, Karssies, Tyton Verdedigers: Hilgers, Lagerbielke, Kuipers, Van Horenbeeck, Van Rooij, De Wilde, Bruns, Mesbahi Middenvelders: Kjolo, Steijn, Vlap, Sadilek, Verschueren, Besselink Aanvallers: Booth, Van Wolfswinkel, Lammers, Rots, Taha, Vennegoor of Hesselink, Ltaief, Unuvar

Blessures en schorsingen Bodo Glimt

De Noren hebben een zo goed als fitte selectie in de aanloop naar de clash met Twente.

Selectie Bodo Glimt 2024/25

Positie Spelers Keepers: Haikin, Lund, Brondbo Verdedigers: Nielsen, Bjortuft, Wembangomo, Gundesen, Bjorkan, Moe, Dreyer, Antonsen Middenvelders: Berg, Auklend, Saltnes, Brunstad Fet, Sjovold, Evjen, Hanssen, Sagatun-Kristjanssor, Mikkelsen, Jensen Aanvallers: Hogh, Blomberg, Helmersen, Hauge, Maatta, Sorli, Hansen, Lukaszka

Handige links