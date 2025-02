Waar je Ajax - Union kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Union kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax wist vorige week al een flinke stap in de juiste richting te nemen door Union SG in Belgie met 2-0 te verslaan in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Europa League.

Het is nu aan de Amsterdammers om de klus deze donderdag in eigen huis te klaren en er zal aan zelfvertrouwen geen gebrek zijn bij de mannen van Francesco Farioli. Naast het Europese succes heeft Ajax zich de afgelopen weken ook in de Eredivisie van zijn beste kant laten zien en wist zelfs PSV van zijn troon te stoten.

Union daarentegen kreeg afgelopen weekend voor de tweede keer in een week tijd een flinke tik te verwerken toen Mechelen te sterk bleek in de Pro League. De ploeg uit Brussel staat nog altijd derde in de stand, maar loopt het risico dat op korte tijd meerdere prijzen uit het zicht raken, nadat de bekerdroom in januari al tot een einde kwam.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Union

Datum: 20 februari, 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - Union: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Nieuwe aankoop Youri Regeer kreeg kort na zijn transfer gelijk een flinke klap te verwerken toen hij een blessure opliep die hem zo'n twee maanden aan de kant zal houden. Daarnaast is ook Owen Wijndal niet beschikbaar en is aanvaller Wout Weghorst afwezig door fysiek malheur.

Ook de zieken Jay Gorter en Youri Baas en de geblesseerde Branco van den Boomen zullen niet van de partij zijn tegen de Brusselaars, terwijl ook Brian Brobbey niet helemaal fris is.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Gorter, Pasveer, Setford, Reverson Verdedigers: Rosa, Gaaei, Hato, Wijndal, Kaplan, Baas, Rugani, Mokio, Janse, Sutalo, Bouwman Middenvelders: Henderson, Taylor, Klaassen, Van den Boomen, Fitz-Jim, Regeer, Steur, Bounida Aanvallers: Brobbey, Godts, Edvartsen, Rijkhoff, Traore, Berghuis, Weghorst, Van Axel Dongen, Rasmussen, Faberski,

Blessures en schorsingen Union

Zowel Kamiel Van De Perre als Alessio Castro-Montes lijkt de wedstrijd aan zich voorbij te moeten laten gaan door fysieke klachten.

Selectie Union 2024/25

Positie Spelers Keepers: Moris, Imbrechts, Chambaere Verdedigers: MacAllister, Van De Perre, Burgess, Castro-Montes, Sykes, Sadiki, Machida, Leysen Middenvelders: Rasmussen, Niang, Ait El Hadj, Boufal, Vanhoutte Aanvallers: Ivanovic, Rodriguez, David, Khalaili, Berradi, Fuseini

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 16-02-2025 Ajax 4-0 Heracles Eredivisie 13-02- 2025 Union 0-2 Ajax Europa League 09-02- 2025 Fortuna Sittard 0-2 Ajax Eredivisie

Recente vorm Union

Datum Wedstrijden Competitie 16-02- 2025 Union 0-1 Mechelen Pro League 13-02- 2025 Union 0-2 Ajax Europa League 09-02- 2025 Kortrijk 1-2 Union Pro League

