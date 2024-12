Waar je Ajax - FC Utrecht kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en FC Utrecht kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Woensdagavond staat in het teken van een kraker in de Eredivisie. Ajax, de nummer twee van de Eredivisie, neemt het dan namelijk op tegen FC Utrecht, de nummer drie van de competitie.

Het duel tussen de twee ploegen is een inhaalwedstrijd, want eerder werd de ontmoeting wegens politiestakingen afgelast. De Amsterdammers hopen het gat met de Domstedelingen te vergroten van één naar vier punten.

Afgelopen weekend won de ploeg van Francesco Farioli, zij het met enige moeite, door een dubbelslag van Wout Weghorst van NEC Nijmegen. FC Utrecht, dat aan een indrukwekkend seizoen bezig is, ging hard onderuit tegen koploper PSV (2-5).

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - FC Utrecht

Datum: 04-12-2024 Aftrap: 20:00 Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - FC Utrecht: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Bij de hoofdstedelingen is Devyne Rensch in ieder geval niet van de partij. De rechtervleugelverdediger moest het duel met NEC vroegtijdig staken en mist het treffen met FC Utrecht. Brian Brobbey lijkt wél op tijd fit.

Daniele Rugani, Gastón Ávila en Sivert Mannsverk zijn er wegens blessures ook niet bij, terwijl Mika Godts herstellende is en spoediger terugkeert dan verwacht. De wedstrijd met FC Utrecht komt echter te vroeg voor de jonge Belg.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ramaj, Pasveer, Gorter Verdedigers: Sutalo, Kaplan, Avila, Rugani, Baas, Janse, Hato, Wijndal, Rensch, Gaaei Middenvelders: Mannsverk, Tahirovic, Taylor, Van den Boomen, Henderson, Klaassen, Fitz-Jim, Hlynsson, Berghuis Aanvallers: Godts, Van Axel-Dongen, Traore, Rasmussen, Brobbey, Akpom, Weghorst, Rijkhoff

Blessures en schorsingen FC Utrecht

Aan de kant van FC Utrecht kan trainer Ron Jans niet beschikken over Anthony Descotte, die zondag tegen PSV (2-5) nog voor de gelijkmaker tekende. De Belg kampt met spierklachten. Ook Matisse Didden is niet fit uit de wedstrijd tegen PSV gekomen en ziet Ajax-uit aan zich voorbijgaan.

De al langer geblesseerden Can Bozdogan en Alonzo Engwanda zijn er evenmin bij, terwijl Mike van der Hoorn wel weer fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen.

Selectie FC Utrecht 2024/25

Positie Spelers Keepers: Barkas, Brouwer, De Graaff, Gadellaa Verdedigers: Horemans, Van der Hoorn, Finnsson, El Karouani, Vesterlund, Viergever, Didden, Mukeh Middenvelders: Fraulo, Jensen, Bozdogan, Booth, Iqbal, Toornstra, Aaronson, Engwanda, Andersen Aanvallers: Min, Ohio, Blake, Descotte, Cathline, Miguel Rodríguez, Romeny

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 01-12-2024 NEC 1-2 Ajax Eredivisie 28-11 - 2024 Real Sociedad 2-0 Ajax Europa League 24-11- 2024 Ajax 2-0 PEC Zwolle Eredivisie

Recente vorm FC Utrecht

Datum Wedstrijden Competitie 01-11- 2024 FC Utrecht 2-5 PSV Eredivisie 24-11- 2024 NEC 1-2 FC Utrecht Eredivisie 08-11- 2024 FC Utrecht 1-0 Heracles Eredivisie

