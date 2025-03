Waar je AZ - Tottenham Hotspur kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen AZ en Tottenham Hotspur kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

AZ en Tottenham Hotspur staan op donderdag 6 maart tegenover elkaar in de achtste finales van de UEFA Europa League. De eerste wedstrijd vindt plaats in het AFAS Stadion in Alkmaar. Eerder dit seizoen troffen beide teams elkaar al tijdens de groepsfase, waarbij Tottenham met 1-0 won dankzij een benutte strafschop van Richarlison.

In de aanloop naar deze confrontatie heeft AZ indruk gemaakt door Galatasaray uit te schakelen in de tussenronde. Thuis won AZ overtuigend met 4-1, met doelpunten van Sven Mijnans, Troy Parrott, Jordy Clasie en David Møller Wolfe. In de return in Istanboel speelde AZ met 2-2 gelijk, waarmee het zijn plek in de volgende ronde veiligstelde.

Tottenham Hotspur kende een wisselvallige groepsfase, met vijf overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag. In de Premier League presteren de Spurs ondermaats en staan ze momenteel op de twaalfde plaats. Daarnaast kampt de ploeg met blessures; zo is Dejan Kulusevski afwezig vanwege een voetblessure.

A anvangstijdstip AZ - Tottenham Hotspur

Datum: 6 maart 2026 Aftrap: 18:45 Locatie: AFAS Stadion

Uitzending AZ - Tottenham Hotspur: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen AZ

Martens heeft bijna de hele selectie compleet. Jayden Addai en Sven Mijnans zijn de enige twee spelers die er langere tijd uit liggen. Ruben van Bommel en Mexx Meerdink zijn op de weg terug, maar nog onzeker voor het duel tegen Tottenham.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owusu-Oduro, Zoet, Verhulst, Deen Verdedigers: Maikuma, Kasius, Goes, Penetra, Dekker, Martins Indi, Schouten, Møller Wolfe, De Wit Middenvelders: Koopmeiners, Belic, Clasie, Smit, Buurmeester Aanvallers: Sadiq, Lahdo, Poku, Daal, Parrott

Blessures en schorsingen Tottenham Hotspur

Goed nieuws voor Tottenham-trainer Ange Postecoglou. De Australiër heeft Cristian Romero, Micky van de Ven en Dominic Solanke weer tot zijn beschikking. Verder zijn Radu Dragusin en Richarlison nog niet beschikbaar. De Duitse spits Timo Werner is niet ingeschreven voor het restant van de Europa League, dus ook hij zal niet spelen.

Selectie Tottenham Hotspur 2024/25

Positie Spelers Keepers: Vicario, Kinský, Forster, Austin, Whiteman Verdedigers: Romero, Van de Ven, Danso, Davies, Udogie, Reguilón, Porro, Gray, Spence Middenvelders: Bissouma, Bentancur, Sarr, Bergvall, Maddison Aanvallers: Son, Moore, Johnson, Odobert, Solanke, Tel, Scarlett

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 02-03-2025 sc Heerenveen 3-1 AZ Eredivisie 27-02-2025 Heracles Almelo 2-2 (pen: 3-4) AZ TOTO KNVB Beker 23-02-2025 AZ 1-0 Fortuna Sittard Eredivisie

Recente vorm Tottenham Hotspur

Datum Wedstrijden Competitie 26-02-2025 Tottenham Hotspur 0-1 Manchester City Premier League 22-02-2025 Ipswich Town 1-4 Tottenham Hotspur Premier League 16-02-2025 Tottenham Hotspur 1-0 Manchester United Premier League

