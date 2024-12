Waar je AZ - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Wim Kieft wijst de beste voetballer ter wereld aan: 'Die heeft geen last van druk'

Wim Kieft wijst de beste voetballer ter wereld aan: 'Die heeft geen last van druk'

Bryan Smeets is emoties niet meer de baas: ‘Ben er helemaal klaar mee, doe gewoon normaal!’

Bryan Smeets is emoties niet meer de baas: ‘Ben er helemaal klaar mee, doe gewoon normaal!’

'FC Utrecht is na Ajax-uit volledig overtuigd en gaat transfer afronden'

'FC Utrecht is na Ajax-uit volledig overtuigd en gaat transfer afronden'

Mohamed Ihattaren gaat in op vraag of er 'nog een kilootje of zes' af moet