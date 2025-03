Topscorer aller tijden Nederlands Elftal: Memphis Depay nadert Robin van Persie

De lijst met topschutters van Oranje staat vol indrukwekkende namen en Robin van Persie staat nog altijd bovenaan

Hoewel Nederland slechts eenmaal een groot toernooi winnend wist af te sluiten staat Oranje wel standaard in de lijstjes met favorieten en outsiders voor aanvang van elk WK of EK.

Drie WK-finales eindigden allemaal in teleurstelling, maar het Europees Kampioenschap van 1988 heeft voor altijd een plekje in de harten van de Nederlandse fans na de 2-0 overwinning op Rusland in de finale.

Het was de legendarische Marco van Basten die destijds in Duitsland de gevierde man was met een fantastische goal en het zal niet als een verrassing komen dat de voormalig aanvaller van AC Milan ook in de top 10 van all-time topscorers van Oranje staat.

Van Basten vindt zichzelf in die top 10 terug in fraai gezelschap, met onder andere ook spelers als Johan Cruijff en Dennis Bergkamp bij de meest doeltreffende spelers voor het Nederlands Elftal.

Maar welke spelers hebben de meeste doelpunten voor Nederland gemaakt?