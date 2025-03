Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat verder hieronder

Endrick heeft een belangrijke hint gegeven over zijn toekomst bij Real Madrid. Het achttienjarige toptalent is geen onbetwiste basisspeler bij de Koninklijke en vreest inmiddels voor zijn plek in de nationale ploeg van Brazilië. Endrick spreekt hardop uit bang te zijn dat bondscoach Dorival Júnior hem komend jaar niet selecteert voor het WK.