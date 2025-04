Real Madrid in de problemen door blessure op de training: debuut voor toptalent lonkt

Real Madrid dreigt zijn twee topkeepers kwijt te raken. Nadat Thibaut Courtois, de nummer één van de Koninklijke, geblesseerd raakte bij de nationale ploeg van België, is nu ook zijn vervanger Andriy Lunin niet beschikbaar is voor coach Carlo Ancelotti: Volgens de Spaanse krant Marcaheeft hij een spierblessure opgelopen tijdens de training en is hij meer dan twijfelachtig voor de komende wedstrijden tegen Valencia en Arsenal.