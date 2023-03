Crisis bij Vitesse houdt aan: algemeen directeur stapt noodgedwongen op

Donderdag, 23 maart 2023 om 13:34 • Davey de Laat • Laatste update: 13:37

Algemeen directeur Pascal van Wijk is gedwongen afgetreden bij Vitesse, zo melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Van Wijk heeft zich officieel ziekgemeld bij de Arnhemmers, wat betekent dat hij formeel niet ontslagen kan worden door de raad van commissarissen. Henk Parren trok zich eerder deze maand al per direct terug als voorzitter van de rvc.

Vitesse bevindt zich momenteel in een crisisfase. Sportieve prestaties blijven uit en de proflicentie van de club staat op de tocht. Vitesse verloor vorige maand het kort geding van exploitatiemaatschappij GelreDome en stadioneigenaar Nedstede. Het huidige huurcontract loopt in september af. Vitesse heeft, vooralsnog, voor volgend seizoen geen stadion om thuiswedstrijden in te spelen.

Het kort geding werd aangespannen vanwege de licentie-eisen van de KNVB, maar ook vanwege de lange doorlooptijd van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht. In september 2018 besloot Vitesse hierop terug te vallen en de huidige (onder)huurovereenkomst van GelreDome niet te verlengen, waardoor deze overeenkomst per 1 oktober 2023 zal aflopen.

Stadioneigenaar Michael van der Kuit bemoeit zich met veel zaken binnen de club, ook al heeft hij officieel geen functie binnen Vitesse. De huidige nummer veertien van de Eredivisie doet er alles aan om tot een oplossing te komen, maar Van der Kuit wil eerst in gesprek met de gemeente Arnhem. “Die zijn namelijk ook partij omdat ze zich aan Vitesse hebben gefaciliteerd in het aanwijzen van het eeuwigdurend speelrecht. Maar in 2003 is de rechtsverhouding opnieuw vastgesteld. Het recht bestaat niet meer. Maar de spelregels moeten wel duidelijk zijn als we een nieuwe overeenkomst opstellen.”