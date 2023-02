Het jeugdproduct van Ajax en FC Volendam dat bij Telstar zijn doorbraak beleeft

Donderdag, 9 februari 2023 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:51

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de 21-jarige Jay Kruiver, die zich dit seizoen sterk ontwikkelt als wingback bij Telstar.

Kruiver groeide op in Zaandam en begon op zijn vierde met voetballen bij de plaatselijke voetbalvereniging Zaanlandia. Na zes seizoenen trad de verdediger toe tot de jeugdopleiding van Ajax. “Ik zat bij een voetbalschool in Zaandam, Zaanpro. We speelden toen een oefenwedstrijd bij Ajax op Sportpark De Toekomst. Ik denk dat ze me toen een beetje zijn gaan volgen en zo ben ik eigenlijk bij Ajax terechtgekomen. Dat was echt heel onverwachts. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad.”

Kruiver in duel met Jong Ajax-talent Van Axeld Dongen

Vooral de buitenlandse toernooien zijn Kruiver bijgebleven. “Ik zat in een talentvolle lichting met Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. Of we ook genoeg wonnen? Op die toernooien wel, maar ik moet zeggen dat ik nooit kampioen ben geworden in de jeugd met Ajax.” De rechtspoot werd na vier seizoenen uiteindelijk weggestuurd bij de Amsterdammers en maakte vervolgens de overstap naar de jeugdopleiding van FC Volendam. “Ik was veertien jaar toen ik kreeg te horen dat ik moest vertrekken bij Ajax. Het is natuurlijk een grote club, dus dat deed wel veel pijn. Bij Volendam heb ik echter snel weer de knop omgezet.”

Kruiver speelde 6,5 jaar bij Volendam en maakte in maart 2021 zijn debuut in het betaald voetbal. “Tuurlijk is het enorm bijzonder als je je profdebuut kan maken. Ik mocht invallen uit bij NEC, dat was wel een lastige wedstrijd. Volgens mij verloren we met 1-0, maar dat was wel een persoonlijk hoogtepuntje. Je hebt er toch al die jaren naartoe gewerkt.” Voor Kruiver bleef het uiteindelijk bij die ene invalbeurt tegen NEC. “Ik speelde eigenlijk alles bij Jong Volendam. Voor mijn gevoel was er niet heel veel perspectief op speeltijd bij het eerste. Ik trainde wel af en toe mee en zat een paar keer op de bank.”

Het gebrek aan perspectief zorgde er mede voor dat hij begin 2022 op de slotdag van de winterse transferwindow bij Telstar terechtkwam. “Het was eigenlijk de bedoeling dat ik het seizoen bij Jong FC Volendam zou afmaken”, laat Kruiver weten. “Toen kwam Telstar ineens. In een kleine week had ik getekend, het ging heel snel. Voor mij was de keuze ook snel gemaakt, want het was een hele mooie stap. Bij Telstar kon ik in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Met Jong FC Volendam was ik actief in de Tweede Divisie.”

“Het niveau is veel hoger dan dat ik bij Jong FC Volendam gewend was”, vervolgt Kruiver. “Daar moest ik wel even aan wennen, daar hebben de jongens me ook goed bij geholpen. We hebben een leuke selectie, dus ik ben goed opgevangen bij Telstar. Het is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan.” Met zijn overstap naar Telstar volgde Kruiver vorig seizoen zijn goede vriend Jip Molenaar. “Dat was erg leuk inderdaad. Sinds dat ik in 2015 bij Volendam terecht ben gekomen, heb ik bijna ieder jaar samen met Jip gespeeld, en bij Telstar dus ook nog een halfjaar. Het was natuurlijk wel fijn dat ik met Jip al iemand goed kende toen ik naar Telstar ging. Hij heeft me ook geholpen in de eerste weken. Jip is afgelopen zomer vertrokken, maar we hebben een heel leuk team, dus ik ga met iedereen goed om.”

Kruiver speelde vier seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax.

Kruiver kwam tijdens zijn eerste halve seizoen bij Telstar tot twaalf competitieduels en veroverde tijdens het seizoensslot een vaste basisplaats. “Dat was heel mooi, daar doe je het natuurlijk ook allemaal voor. Ik ben blij dat men bij Telstar mij die kans heeft gegeven.” Onder Andries Jonker en diens opvolger Mike Snoei heeft Kruiver zich kunnen ontwikkelen als moderne wingback. “Dat was wel even wennen voor mij. Bij Volendam speelden we eigenlijk altijd 4-3-3 en was ik een echte rechtsback. Als wingback heb ik wel veel geleerd nu. Fysiek is het ook een stuk zwaarder. Het zijn aardig wat meters die je moet maken, maar het is wel een hele leuke positie.”

Kruiver noemt PEC Zwolle als meest zware tegenstander die hij tot nog toe in de Keuken Kampioen Divisie heeft getroffen. “Begin dit seizoen kregen we met 0-5 klop. Dat was wel een hele goede ploeg. Het was natuurlijk wel aan het begin van het seizoen. Wij zijn als team nu ook een stuk verder. We moeten nog een keer naar Zwolle, dus ik ben heel benieuwd wanneer we elkaar dan weer treffen.” Met Mitch Apau, Glynor Plet en Tom Overtoom lopen er drie dertigers in de selectie van Telstar rond. Vooral van Apau steekt Kruiver naar eigen zeggen het nodige op. “Mitch staat vaak achter mij als centrumverdediger. Daar heb ik in het veld veel contact mee, dus daar leer ik ook weer heel veel van. Qua coaching is hij heel belangrijk voor mij en ons team in het algemeen.”

Kruiver keek vroeger op tegen Philipp Lahm en Dani Alves en noemt zichzelf een verdediger met een prima basistechniek. “Ik heb een goede balaanname en sta in verdedigend opzicht ook wel mijn mannetje. Ik heb goede loopacties en ben iemand die ook altijd keihard werkt en honderd procent geeft. Verbeterpuntjes zijn de aanvallende één-op-één acties en ik moet fysiek misschien nog wat sterker worden.”

Voor Telstar staan er komende week competitieduels tegen Jong FC Utrecht en Jong PSV op het programma. “Dat zijn natuurlijk ploegen die veel kwaliteit hebben, vooral aan de bal, maar dat hebben wij ook”, vult Kruiver vol vertrouwen aan. “Ik verwacht dat dit twee mooie potjes worden. We willen de play-offs halen. We staan nu tiende en zijn goed op weg. We hebben gewoon een heel sterk team. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we de play-offs gaan halen. Persoonlijk wil ik veel minuten maken. Door wedstrijden te spelen kun je jezelf verder ontwikkelen.”

Paspoort

Naam: Jay Kruiver

Leeftijd: 21

Positie: rechterwingback

Lengte: 180 cm

Wedstrijden: 29

Sterke punten: eerste balaanname, tackelen, snelheid