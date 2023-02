KNVB last minuut stilte in na verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië

Maandag, 6 februari 2023 om 19:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:04

De KNVB last midweeks een minuut stilte in vanwege de zware aardbevingen in in Turkije en Syrië. De twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie van maandag begonnen daardoor met zestig seconden stilte en dat zal ook gebeuren bij de acht wedstrijden die op het programma staan in de TOTO KNVB Beker.

Twee aardbevingen met het epicentrum in het zuiden en midden van Turkije hebben maandagochtend aan zeker 2300 mensen in Turkije en Syrië het leven gekost. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. De KNVB betuigt zijn medeleven. “Onze gedachten zijn bij iedereen die is getroffen door de verwoestende aardbevingen”, zo valt te lezen op het Twitter-account van de bond. "Bij alle wedstrijden vanavond in de Keuken Kampioen Divisie en deze week voor de TOTO KNVB Beker wordt een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers."

Onze gedachten zijn bij iedereen die is getroffen door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Bij alle wedstrijden vanavond in de Keuken Kampioen Divisie en deze week voor de TOTO KNVB Beker wordt een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers. — KNVB (@KNVB) February 6, 2023

Maandagavond worden in de Keuken Kampioen Divisie twee duels gespeeld. Willem II - FC Eindhoven en Jong Ajax - PEC Zwolle beginnen beide om 20.00 uur. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond worden er in totaal acht bekerwedstrijden gespeeld. Op dinsdag om 18.45 uur staat het eerste duel op het programma. Dan trapt AZ in eigen huis af tegen FC Utrecht. De andere duels zijn De Graafschap - De Treffers (20.00 uur) en NAC Breda - sc Heerenveen (21.00 uur).

Op woensdag ontvangt PSV thuis FC Emmen (18.45 uur), Spakenburg speelt thuis tegen Katwijk (20.00 uur) en Feyenoord ontvangt NEC Nijmegen in De Kuip (21.00 uur). Donderdag staat de kraker FC Twente - Ajax op het programma om 18.45 uur en om 21.00 uur begint ADO Den Haag - Go Ahead Eagles.