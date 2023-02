Rampavond Atalanta: twee rode kaarten en een nederlaag bij Sassuolo

Zaterdag, 4 februari 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:12

Atalanta heeft duur puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini moest het na de rode kaart voor Joakim Maehle lang doen met tien man en ging door een treffer van Armand Laurienté met 1-0 onderuit bij Sassuolo. Atalanta eindigde het duel zelfs met negen man na een rode kaart voor Luis Muriel, wegens aanmerkingen op de leiding. Door de nederlaag zakt Atalanta naar de zesde plaats, terwijl Sassuolo klimt naar plek vijftien.

Atalanta begon met Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis en zij zagen hoe Sassuolo na acht minuten bijna op voorsprong kwam. Grégoire Defrel probeerde doelman Juan Musso met een shot in de bovenhoek te verschalken, maar laatstgenoemde kwam als winnaar uit de strijd. Ook Davide Frattesi en Domenico Berardi waren gevaarlijk namens de thuisploeg. Hun schoten werden gekeerd door respectievelijk Musso en de verdediging. Na een half uur kreeg Maehle rood, nadat hij de enkel van Berardi raakte. Vlak voor rust ging een vrije trap van Berardi net naast, maar na de onderbreking viel het gewenste doelpunt voor de thuisploeg wel.

US Sassuolo pakt de leiding! ?? Armand Laurienté is de man die raak prikt: 1-0! ??#ZiggoSport #SerieA #SasAta pic.twitter.com/CV6WXohTRJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 4, 2023

Laurienté dribbelde langs Hateboer, die moest toezien hoe eerstgenoemde raak schoot. Atalanta moest dus in de achtervolging en via De Roon kwam het bijna op 1-1. De Oranje-international zag zijn vrije trap echter gekeerd worden door doelman Andrea Consigli. Atalanta kwam moeizaam tot kansen en tien minuten voor tijd had Nedim Bajrami voor de beslissing moeten zorgen, maar hij stuitte na een vlotte tegenaanval op de voeten van Musso. Een hoekschop aan de andere kant leidde tot een kopkans voor Duván Zapata, die zijn poging net over zag gaan. In de slotfase kwam Abdou Harroui nog binnen de lijnen en hij zag hoe Muriel in blessuretijd rood kreeg wegens aanmerkingen op de leiding.