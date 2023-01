Arne Slot voert één aanvallende wijziging door in kraker tegen FC Twente

Zondag, 29 januari 2023 om 11:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:21

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Twente van zondag. Ten opzichte van het midweekse competitieduel tegen NEC (2-0 winst) staat Alireza Jahanbakhsh in de basis. Dat gaat ten koste van Igor Paixão, waardoor Javairô Dilrosun naar links verhuist. Santiago Giménez mag het wederom vanaf de aftrap laten zien. Verder treedt Feyenoord in Enschede aan met de vertrouwde namen.

Justin Bijlow verdedigt het doel van Feyenoord en de achterhoede bestaat van rechts naar links uit Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Mats Wieffer en Orkun Kökçü bewaken de controle op het middenveld en Sebastian Szymanski moet voor de aanvallende impulsen zorgen. Dilrosun en Jahanbakhsh bezetten de vleugels. Giménez is dus het aanspeelpunt van Feyenoord in de Grolsch Veste.

Feyenoord begint als koploper aan de ontmoeting in Enschede, terwijl Twente de fraaie vierde plaats inneemt in de Eredivisie. Bij winst zondag komt het elftal van trainer Ron Jans op drie punten van de Rotterdammers. De clash wordt live uitgezonden op ESPN2 en de scheidsrechter van dienst is Allard Lindhout. In Enschede rolt de bal vanaf 12.15 uur.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Sadílek; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Dilrosun