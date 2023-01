Prachtige hakbal Kramer helpt RKC op weg tegen onherkenbaar Emmen

Zaterdag, 28 januari 2023 om 20:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:58

RKC Waalwijk heeft verder afstand genomen van de degradatiezone. De ploeg van trainer Joseph Oosting was dankzij treffers van Michiel Kramer en Julian Lelieveld te sterk voor FC Emmen: 2-0. De Waalwijkers moesten het het grootste gedeelte van de tweede helft doen met tien man, na een rode kaart voor Iliass Bel Hassani. Desondanks was Emmen niet bij machte om het net te vinden. RKC is terug te vinden op de tiende plaats, terwijl Emmen vijftiende staat met slechts twee punten meer dan nummer zestien FC Volendam.

Bij RKC ontbrak Julen Lobete vanwege een blessure. Oosting koos in voor een 5-3-2-formatie en koos met Kramer, Bel Hassani en Mats Seuntjens voor drie aanvallende pionnen. Aan de kant van Emmen was Oussama Darfalou eindelijk speelgerechtigd, al begon de spits op de bank. Ook de van PSV overkomen Dennis Vos kon meteen meedoen, maar net als Darfalou begon hij op de bank. Emmen moest het stellen zonder de tegen PSV zwaar geblesseerd geraakte Rui Mendes. De positie van de Portugees werd ingenomen door Ole Romeny. Lorenzo Burnet keerde na ziekte terug in de selectie. Miguel Aráujo haakte vlak voor de wedstrijd geblesseerd af.

?????????????? ???????????? ???? De spits scoort met zijn hak en doet dan een dansje??#RKCEMM pic.twitter.com/L5epEsq8qZ — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2023

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen RKC al op voorsprong kwam. Seuntjens bracht de bal vanaf de rechterkant bij de eerste paal, waar Kramer alert op reageerde en met een hakbal prachtig scoorde: 1-0. Emmen antwoordde met een kansje voor Ahmed El Messaoudi. De aanvallende middenvelder ontving de bal na een goede actie van Richairo Zivkovic, maar uiteindelijk resteerde een doeltrap voor RKC. De Waalwijkers kwamen na een klein half uur spelen op voorsprong. Een voorzet van Bel Hassani kwam aan de rand van de zestien terecht bij Lelieveld. De verdediger kreeg tijd en ruimte en deed zijn schot in de verre hoek belanden: 2-0. Zivkovic moest vlak voor rust geblesseerd naar de kant, waardoor Darfalou kon debuteren.

Vijf minuten na rust werd Emmen geholpen, doordat Bel Hassani na een overtreding, waarbij hij de enkel van zijn tegenstander raakte, rood pakte. Desondanks kon Emmen het verschil niet maakte tegen RKC. Wel kreeg Darfalou een kansje naar ruim een uur spelen. De kopbal van de spits kon worden gekeerd door Etienne Vaessen. Even later kreeg ook El Messaoudi een kopkans, maar zijn inzet ging over het doel. In de absolute slotfase was er van spanning geen sprake meer. Emmen was niet bij machte om iets aan de achterstand te doen en daar deed een omhaal van El Messaoudi, die gepakt werd door Vaessen, niets aan af.