Unibet Uitblinker: een bijzonder hoge quotering voor een doelpunt van Benzema

Zondag, 29 januari 2023 om 14:00

Real Madrid krijgt zondagavond Real Sociedad in LaLiga op bezoek. De Madrilenen zijn in een verhitte titelstrijd verwikkeld met Barcelona en kunnen zich geen misstap permitteren. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Real Madrid - Real Sociedad is dit een speciale odd voor een doelpunt van Karim Benzema. De reguliere quotering voor een treffer van de Franse spits is 2.04. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. De maximale inzet is 25 euro. Benzema toonde afgelopen donderdag eens te meer zijn waarde voor Real. Hij schoot de Koninklijke op voorsprong in de verlenging van het Copa del Rey-duel met Atlético Madrid (3-1).

Benzema verkeert al enkele weken in uitstekende vorm. Op 30 december was hij twee keer trefzeker tegen Real Valladolid. Ook tegen Valencia, Barcelona, Athletic Club en dus tegen aartsrivaal Atlético wist hij het net te laten bollen. Alleen Villarreal slaagde er deze maand in om Benzema van scoren af te houden. Dit seizoen was hij al goed voor dertien goals in negentien officiële duels.

