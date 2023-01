Schitterend: Haller maakt half jaar na diagnose rentree bij Borussia Dortmund

Dinsdag, 10 januari 2023 om 18:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:50

Sébastien Haller heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Borussia Dortmund. De spits viel op een trainingskamp in Marbella een kwartier voor tijd in tijdens een oefenduel met Fortuna Düsseldorf. Haller keerde vorige week terug op het trainingsveld van BVB sinds er in juli vorig, kort na zijn transfer Ajax, teelbalkanker bij hem werd ontdekt.

Haller blikte maandag op de website van Dortmund terug op enkele zeer zware maanden buiten het veld en gaf na de diagnose en de bijbehorende behandelingen te kennen nooit getwijfeld te hebben aan zijn terugkeer. Dinsdag was het moment daar en kon Haller zich weer écht profvoetballer voelen. De Ivoriaans international kwam een kwartier voor tijd bij een 2-1 voorsprong binnen de lijnen voor Youssoufa Moukoko. Dortmund zegevierde met 5-1 in het oefenduel, waarin Donyell Malen goed was voor twee treffers.

"Op het veld staan is het beste gevoel dat je kan hebben", erkende Haller eerder deze week. "Met deze ziekte weet je namelijk niet hoe je toekomst eruitziet. Ik kon mij alleen maar op de volgende dag richten. Ik heb hard gewerkt en kan voor mijn gevoel nu alles aan." Haller droomt over het spelen voor de Gelbe Wand, de fanatieke supportersgroepering van Dortmund. "Dat zit vanaf dag één in mijn hoofd. Dat is echt het ultieme doel."

"Voor mij persoonlijkheid was terugkeren altijd slechts een kwestie van tijd. Daarom ben ik altijd blijven vechten", zei de strijdvaardige Haller in het uitgebreide interview tijdens het trainingskamp in Marbella. De voormalig Ajacied sprak in de voorbije maanden ook met Timo Baumgartl, Marco Richter en Jean-Paul Boëtius, die ook te maken kregen met deze vorm van kanker. "We hebben veel gesproken over de therapie, de operatie en de mentale gezondheid. Dat vond ik heel erg belangrijk. Zij horen ook bij het genezingsproces."