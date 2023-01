Twee strafschoppen houden Jong AZ op prima positie op de ranglijst

Maandag, 9 januari 2023 om 21:51 • Guy Habets • Laatste update: 22:11

Jong AZ heeft de 'beloftenderby' tegen Jong FC Utrecht weten te winnen. De formatie van trainer Maarten Martens besliste de wedstrijd in de tweede helft dankzij twee strafschoppen: 0-2. Yusuf Barasi, die dit seizoen ook al vaker voor de Alkmaarse hoofdmacht uitkwam, benutte de twee buitenkansjes en houdt Jong AZ zo op de knappe achtste plaats op de ranglijst.

De basiself van Darije Kalezic, hoofdtrainer van Jong FC Utrecht, herbergde geen spelers uit de eerste selectie van de Domstedelingen. De talenten van AZ kregen wel versterking, want daar stonden met Mayckel Lahdo, Yusuf Barasi en Myron van Brederode drie spelers in de aanval die de nodige ervaring op het hoogste niveau met zich meebrachten. Dat was bij vlagen te zien, want Barasi kreeg de grootste kans van de eerste helft. Hij zag zijn inzet met de punt van de schoen gekeerd worden door Thijmen Nijhuis. Jong Utrecht kwam niet verder dan een schot van Eliano Reijnders, broer van AZ'er Tijjani, dat net naast ging.

Na rust kreeg Daniël Deen de kans om zich te onderscheiden. De keeper, die debuteerde in het betaalde voetbal, keerde een kopbal van dichtbij én een schot van Mees Rijks en hield zijn ploeg zo op de been. Die reddingen bleken goud waard, want een kwartier voor tijd kreeg Jong AZ een strafschop te nemen. Nijhuis vloerde Barasi en kon zijn fout daarna niet goedmaken, want de penalty werd benut door het 'slachtoffer' zelf: 0-1. Het slotoffensief van de jonge Domstedelingen kwam vervolgens niet los en na een overtreding op Soulyman Allouch mocht Barasi nog een keer aanleggen vanaf de stip. Hij bepaalde de eindstand op 0-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 19 14 2 3 33 44 2 PEC Zwolle 18 13 2 3 23 41 3 MVV Maastricht 18 10 4 4 7 34 4 FC Eindhoven 19 9 6 4 7 33 5 Almere City FC 19 10 2 7 5 32 6 VVV-Venlo 19 9 5 5 2 32 7 Willem II 19 8 6 5 7 30 8 Jong AZ 18 8 4 6 7 28 9 Roda JC Kerkrade 18 7 3 8 1 24 10 Jong PSV 19 6 6 7 0 24 11 NAC Breda 19 7 3 9 -7 24 12 Jong Ajax 19 5 8 6 1 23 13 Telstar 18 5 7 6 -8 22 14 De Graafschap 19 6 4 9 -4 22 15 ADO Den Haag 19 5 5 9 -9 20 16 FC Den Bosch 19 6 1 12 -10 19 17 FC Dordrecht 19 5 4 10 -13 19 18 Helmond Sport 19 6 1 12 -17 19 19 TOP Oss 18 5 2 11 -12 17 20 Jong FC Utrecht 19 4 3 12 -13 15