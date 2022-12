Johan Derksen voorziet ‘moeilijke periode’ voor Noa Vahle en komt met advies

Maandag, 19 december 2022 om 08:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:47

Johan Derksen heeft zondagavond in De Oranjewinter serieus advies gegeven aan Noa Vahle. De 22-jarige dochter van Linda de Mol was tijdens het WK in Qatar het vaste gezicht van de talkshow en spreekt van een droom die is uitgekomen. Nu het wereldkampioenschap ten einde is, stapt ook de jonge verslaggeefster weer op het vliegtuig naar Nederland. Derksen zegt 'een goede relatie' met Vahle te hebben en 'binnenkort met haar in gesprek te gaan'.

Vahle was zondag aanwezig bij de krankzinnige finale tussen Argentinië en Frankrijk en zag met name veel uitzinnige Zuid-Amerikanen. "Het was een Argentijns feestje na afloop. Ik denk dat ze nu nog steeds bezig zijn", zegt ze als ze in de uitzending komt. "Het was prachtig. Van de finale verwacht je soms niet veel, maar dit was alles waar zij op gehoopt hadden. De emoties gingen alle kanten op, bij zowel de Fransen als de Argentijnen. Voetbal is hun lust, hun leven en hun liefde."

Vahle was er van de eerste tot de laatste dag bij, deed alle dagen verslag namens De Oranjewinter, maar erkent niet snel terug te hoeven naar Qatar. "Maar ik vond het een prachtige ervaring", gaat ze verder. "Ik heb hele mooie momenten meegemaakt en dit (de finale, red.) was natuurlijk een hoogtepunt. Een droom om bij zo'n wedstrijd aanwezig te mogen zijn. Ik vond het een eer om dit voor jullie te mogen doen. Bedankt voor het vertrouwen en de kans. Nu ga ik lekker naar huis."

Wilfred Genee vraagt zich af wat er nog meer in het vat zit voor Vahle. "Dan ben je 22 en heb je al een WK-finale meegemaakt. Beter wordt het niet", lacht de presentator. Volgens Derksen breekt nu een belangrijke maar 'moeilijke periode' aan voor Vahle. "Ze is werkelijk overladen met lofuitingen. Ze moet nu heel zorgvuldig haar programma's gaan kiezen. Ik heb een hele goede relatie met het meisje. Ik zal haar weleens adviseren. En zeker niet aan deze tafel plaatsnemen", aldus de televisiepersoonlijkheid.

Volgens Derksen 'komt Vahle er wel'. "Maar ze moet zich niet gek laten maken, want nu gaan alle talkshows en showprogramma's haar bellen. Daar moet je dus even de handrem op zetten. Ik denk dat er binnen de familie wel iemand is die verstand heeft van de televisie. Dat is niet aan de programma's te zien, maar ze zullen er wel zijn", besluit Derksen cynisch.