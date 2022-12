Feyenoord vindt vraagprijs te gortig en grijpt alsnog naast Europees toptalent

Woensdag, 7 december 2022 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:14

Lucas Bergvall gaat niet voor Feyenoord spelen, zo meldt het betrouwbare Aftonbladet. Volgens de Zweedse krant gaat Djurgårdens IF de veelbelovende zestienjarige middenvelder aan zich binden. De nummer tien van de Allsvenskan betaalt naar verluidt zo’n 900.000 euro voor Bergvall, een bedrag dat Feyenoord te gortig was. De rechtspoot speelde dit seizoen elf wedstrijden voor Brommapojkarna, op het tweede niveau van Zweden.

Eerder zou Bergvall PSV en FC Midtjylland al hebben afgewezen. Nu kiest hij voor een binnenlandse transfer, in plaats van een overstap naar Rotterdam-Zuid. De controleur genoot volgens Aftonbladet ook interesse van de City Football Group, die naast Manchester City vele andere clubs vertegenwoordigt. Bergvall hoopt zich in eigen land, op een niveau hoger, verder te ontwikkelen. Bij Djurgårdens wordt hij teamgenoot van Joel Asoro, die in het seizoen 2019/20 zeventien wedstrijden voor FC Groningen speelde.

Feyenoord hoopte zich afgelopen zomer al te versterken met Bergvall. Volgens Feyenoord Youth Watcher liep de Zweeds jeugdinternational in maart stage in Rotterdam. In die periode liet het tienertalent een goede indruk achter op de jeugdtrainers van de Stadionclub. In de zomer zaten ook Manchester United en Bayern München nog achter Bergvall aan. In de elf wedstrijden die hij op professioneel niveau speelde was de middenvelder goed voor één doelpunt en één assist.

Feyenoord wist afgelopen zomer Jayson Ezeb wel te overtuigen met een transfer naar De Kuip. De zestienjarige jeugdspits, die bij Zweden Onder 16 teamgenoot is van Bergvall, kwam over van Hammarby IF. De boomlange Ezeb speelt voornamelijk mee bij Feyenoord Onder 17, maar mocht ook al eens meedoen bij Onder 18. In Rotterdam ligt de jonge Zweed nog vast tot medio 2025.