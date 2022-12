De top 5 beste voetbalboeken voor kerst 2022: ‘Derksen’ nu met flinke korting

Dinsdag, 6 december 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:32

Het genre dat het afgelopen decennium opnieuw uitgevonden werd: het voetbalboek. Wie voeren op dit moment de boventoon in de voetballiteratuur? Voetbalzone stelt in aanloop naar kerst een top vijf samen van de beste voetbalboeken. Zo is de biografie Derksen nu voor 12,50 euro te bestellen bij bol.com.

1. De biografie van Louis van Gaal

Het voetbalgerelateerde boek dat tijdens de feestdagen van 2022 het snelst over de toonbank gaat is – hoe kan het ook anders – LvG: de trainer en de totale mens. Daarin vertelt Louis van Gaal, die momenteel aan zijn waarschijnlijk laatste klus bezig is met Oranje op het WK 2022 in Qatar, over zijn bijna dertig jaar lange carrière als coach in het topvoetbal. Extra leuk aan de biografie: Van Gaal schreef het zelf (met een beetje hulp van tweede auteur Robert Heukels).

Het boek laat geen onderwerp onbesproken: hoe Van Gaal terugkijkt op zijn keuzes, waar hij trots op is en over de fouten die hij toch ook maakte. Ook het totale mensprincipe en zijn voetbalvisie mogen natuurlijk niet ontbreken. Niet alleen Van Gaal komt aan het woord, want voor het boek zijn twintig kopstukken uit het topvoetbal geïnterviewd, onder wie Robin van Persie, Erik ten Hag, Arjen Robben, Uli Hoeness, Pep Guardiola en Wayne Rooney.

2. Derksen (in de aanbieding)

Voor wie de bestseller over het leven van Johan Derksen gemist heeft, is er tijdens de feestdagen een interessante aanbieding. De biografie van de flamboyante tv-analist ligt met flinke korting in de winkels. In Derksen schetsen bestsellerauteur Michel van Egmond en sterinterviewer Antoinnette Scheulderman een beeld van de man die zij liefst tien jaar van zeer nabij konden observeren.

Het hele leven van de vaak controversiële tv-persoonlijkheid komt voorbij in het boek. Zijn successen als journalist en televisiester, maar ook zijn tragische jeugd en zijn misdragingen als voetballer. Zijn lange vriendschappen met Johan Cruijff en Harry Muskee en zijn diepe liefde voor de blues, maar ook de knokpartij met Van Morrison en zijn onophoudelijke neiging tot choqueren.

3. Adrenaline (Zlatan Ibrahimovic)

Onverminderd populair tijdens de feestdagen blijft ook de biografie over het leven van Zlatan Ibrahimovic. Het boek van de inmiddels 41-jarige spits van AC Milan, die nog altijd weigert zijn kicksen aan de wilgen te hangen, zit boordevol verhalen die niet eerder werden verteld. In Adrenaline beschouwt de Zweedse ster zijn hele carrière, waarin hij nogal wat meemaakte. Het boek leest door de smeuïge typische Zlatan-anekdotes heerlijk weg, maar er is ook ruimte voor de zachte, kwetsbare kant van de topspits, die openhartig is over zijn angsten.

4. De geactualiseerde biografie van Messi

De biografie Messi was al het meest complete verhaal over de stervoetballer uit Rosario en heeft in oktober 2022 een nieuwe versie gekregen. Voetbaljournalist Guillem Balagué dringt in deze geactualiseerde biografie door tot de kern van de persoon Lionel Messi. Balagué ging hiervoor in gesprek met Messi’s familie, vrienden, trainers, medespelers én de sterspeler zelf. De volledig herziene editie is onder meer uitgebreid met het eerste moeizame seizoen bij Paris Saint-Germain, evenals alle ins en outs over deze transfer van de eeuw. Een onmisbare aanwinst als je alles wilt weten over de Argentijnse ster.

5. Tadic: ultieme prof

Zelden pakte een transfer voor Ajax beter uit dan het aankopen van Dusan Tadic in 2018. De Servische aanvaller zette de club volledig naar zijn hand en bereikte met de Amsterdammers in zijn eerste jaar tot ieders verbazing de halve finale van de Champions League. Wie is deze man en wat maakt hem zo bijzonder? Sander Zeldenrijk reconstrueert de loopbaan van de aanvoerder en sprak voor het boek Tadic in Nederland en Servië met zijn (oud-)trainers.

Boeken die de top vijf net niet haalden, maar ook zeer lezenswaardig zijn:

Andy! (22,99 euro bij bol.com): Andy van der Meijde, van gecrashte voetbalprof tot succesvol media-ondernemer. Onder meer over hoe de oud-rechtsbuiten van Bij Andy in de Auto een heus A-merk maakte.

Lourdes aan de Maas (21,99 euro bij bol.com): Michel van Egmond en Martijn Krabbendam volgen Feyenoord al tientallen jaren op de voet en doen op indringende wijze verslag van het wel en wee in De Kuip. Waarom is Feyenoord de meest emotionele club van Nederland? En hoe komt het dat de club zo ontzettend veel betekent, voor zo ontzettend veel mensen?

Ten Hag (21,99 euro bij bol.com): een indringende biografie over de man die Ajax volledig naar zijn hand zette en dit jaar overstapte naar Manchester United. Het boek vertelt het complete verhaal over Erik ten Hag: van de ex-profvoetballer van Haaksbergen tot zijn eerste maand in Engeland.

Fernando Ricksen - De Finale Strijd (12,99 euro bij bol.com): het aangrijpende verhaal van oud-profvoetballer Fernando Ricksen over zijn leven met de spierziekte ALS. De diagnose komt voor de oud-rechtsback uitgerekend bij de presentatie van zijn eerste boek Vechtlust. Levensverwachting: nog slechts vier maanden.

Wim Kieft: de terugkeer (21,99 euro bij bol.com): In de opvolger van de megabestseller Kieft beschrijft Michel van Egmond hoe het nu gaat met de oud-spits die jarenlang verslaafd was aan cocaïne- en alcohol. Wim Kieft vertelt openhartig over de verleidingen die constant op de loer liggen, maar vooral over hoop, herstel en hervonden herinneringen.

