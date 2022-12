Team van de Speelronde op het WK: Oranje levert toch een ster af

Vrijdag, 2 december 2022 om 23:00 • Guy Habets • Laatste update: 23:03

Voetballiefhebbers over de hele wereld kunnen tussen 20 november en 18 december genieten van het WK. Op het mondiale podium kunnen de spelers van de 32 deelnemende landen zich in de kijker spelen en Voetbalzone bekijkt per speelronde met behulp van statistieken en feitjes van Opta wie dat het beste doet. Dit zijn de elf spelers die na de derde wedstrijd met hun land in het Team van de Speelronde staan.

Een zuivere hattrick, verspreid over drie groepswedstrijden. Dat is wat Cody Gakpo voor elkaar bokste tijdens de poulefase van dit WK. De aanvaller van PSV scoorde tegen Senegal, Ecuador én Qatar en deed dat respectievelijk met het hoofd, met links en met rechts. Gakpo werd daarmee ook de tweede speler ooit die zijn land in alle groepswedstrijden op een 1-0 voorsprong zette en ook nog eens de eerste Europeaan sinds 2002 die in drie pouleduels scoorde. Het zijn fantastische cijfers voor Gakpo, die zich dit WK verzekert van een toptransfer. Het is alleen nog maar de vraag wanneer PSV zijn Eintovenaar moet laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht

Mathew Leckie kan voorlopig niet meer stuk in Australië. De aanvaller, die in het dagelijks leven voor Melbourne City FC speelt en in het verleden onder meer het shirt van Hertha BSC droeg, schoot zijn land met zijn veertiende interlanddoelpunt naar de achtste finale. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de Socceroos zich bij de beste zestien landen op een WK scharen en het was geen verrassing dat juist Leckie de beslissende goal maakte, want geen enkele andere selectiespeler van Australië scoorde zo vaak in een interland als hij. Leckie levert als het er echt om gaat.

Wie ook leverde, was Wojciech Szczesny. De Poolse keeper staat voor de tweede achtereenvolgende keer in het Team van de Speelronde en dat heeft hij mede te danken aan zijn glorieuze save op de strafschop van Lionel Messi. Szczesny is pas de derde keeper die twee strafschoppen keerde op het WK en dankzij de reddingen van de Pool krijgt hij in de achtste finale de kans om er wellicht nog een te stoppen. Er zit ook een achtste finale aan te komen voor Josko Gvardiol, verdediger van Kroatië. De gemaskerde mandekker speelde een dijk van een wedstrijd tegen België en mede door zijn ingrepen bleef het bij 0-0. Dat was genoeg om de Rode Duivels uit het toernooi te wippen.

Het Team van de Speelronde: Wojciech Szczesny (Polen); Ko Itakura (Japan), Kalidou Koulibaly (Senegal), Josko Gvardiol (Kroatië), Tim Ream (Verenigde Staten); Weston McKennie (Verenigde Staten), Luka Modric (Kroatië), Sofyan Amrabat (Marokko); Cody Gakpo (Nederland), Breel Embolo (Zwitserland), Mathew Leckie (Australië).