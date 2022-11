Steengoede look-a-like Neymar fopt beveiliging en loopt zo het veld op in Qatar

Maandag, 28 november 2022 om 22:34 • Laatste update: 22:35

Zijn naam is Eigon Oliveira en zijn TikTok-account groeit tijdens het WK in Qatar als een malle. De Braziliaan kwam er ooit achter dat hij ontzettend veel lijkt op Neymar en maakte daar zijn beroep van. Eigon nam hetzelfde kapsel en dezelfde tatoeages als de sterspeler van Brazilië en beweegt zich nu als een steengoede dubbelganger door de straten van Doha. De gelijkenis is blijkbaar zo overtuigend dat Eigon de beveiliging in Qatar wist te overtuigen om hem op het veld te laten in een WK-stadion. Het filmpje is al drie miljoen keer bekeken.