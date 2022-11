Topscorer aller tijden van Feyenoord Cor van der Gijp (91) overleden

Zaterdag, 12 november 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:21

Cor van der Gijp is zaterdagochtend op 91-jarige leeftijd overleden. De topscorer aller tijden van Feyenoord was kort ziek en verbleef al enkele jaren in een verpleeghuis in Dordrecht.

Van der Gijp (rechts bovenin op de foto) maakte in 1955 de overstap naar Feyenoord en speelde tot 1964 voor de Rotterdammers, waar hij uitgroeide tot een clubicoon. In 233 wedstrijden kwam hij tot 177 treffers. Van der Gijp kwam daarnaast tot dertien interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij tot zes doelpunten kwam. Hij is de oom van voormalig profvoetballer en analist René van der Gijp.

233 wedstrijden, 177 goals voor Feyenoord. Cor van der Gijp, rust zacht. ?? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 12, 2022

Feyenoord heeft aangekondigd zondag rondom het Eredivisie-duel met Excelsior stil te staan bij het overlijden van Van der Gijp. Zo wordt er in De Kuip voorafgaand de wedstrijd een minuut stilte gehouden en zullen de spelers rouwbanden dragen.