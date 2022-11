VZ 5: Familie Nouri neemt Ihattaren in huis; Frenkie is goud waard

Familie van Nouri neemt Mohamed Ihattaren in huis

Mohamed Ihattaren laat zich sinds kort begeleiden door Mo Nouri, de oudere broer van voormalig Ajacied Abdelhak Nouri. In gesprek met De Telegraaf laat het duo weten te zullen werken om Ihattaren weer aan de top te krijgen. “Ik zie hem als familie, een bonusbroer. Sinds ik een paar dagen per week bij hem woon en dankzij het geloof, heb ik mijn leven weer op de rit”, vertelt de twintigjarige Ajacied.

Horrorscenario Senegal: Mané raakt 13 dagen voor Oranje-duel geblesseerd

Sadio Mané heeft zich dinsdagavond vroegtijdig moeten laten wisselen. Al na twintig minuten moest de aanvaller de strijd staken bij het treffen tussen Bayern München en Werder Bremen. De sterspeler van Senegal, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK, liep geblesseerd van het veld en werd vervangen door Leroy Sané.

Noussair Mazraoui geeft twee assists op gitzwarte avond voor Sadio Mané

Bayern München heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in de Bundesliga. In eigen huis won de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 6-1 van Werder Bremen. Serge Gnabry maakte een hattrick voor der Rekordmeister, terwijl Jamal Musiala, Leon Goretzka en Mathys Tel allen één treffer voor hun rekening namen. Bij twee Bayern-goals was Noussair Mazraoui de aangever. Namens Werder was Anthony Jung trefzeker. Bayern heeft nu in de Bundesliga vier punten voorsprong op nummer twee SC Freiburg, dat woensdag nog in actie komt. Werder staat voorlopig zevende.

‘Memphis hoort ‘ja’ van Barcelona en is al op Nederlandse grond’

Memphis Depay is al op Nederlandse bodem, weet de Mundo Deportivo. De 28-jarige aanvaller heeft toestemming gekregen van Barcelona om het herstel van zijn hamstringblessure in zijn geboorteland af te ronden. Memphis is al sinds september revaliderende van de kwetsuur die hij opliep in het Nations League-duel met Polen (2-0 winst). Het is nog maar de vraag of de goalgetter op tijd fit is voor het WK.

Frenkie verbloemt rode kaarten Piqué én Lewandowski met grandioze assist

Barcelona heeft dinsdagavond een benauwde zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Osasuna was de ploeg van trainer Xavi met 1-2 te sterk. Frenkie de Jong speelde een cruciale rol, daar hij een waanzinnige pass in huis had op Raphinha. Laatstgenoemde besliste de wedstrijd vervolgens met een minstens zo fraaie kopbal. Verder kreeg Robert Lewandowski zijn eerste rode kaart in het shirt van Barcelona en werd ook Gerard Piqué, die op de bank zat, met rood naar de kleedkamer gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding.

