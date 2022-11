Youssoufa Moukoko schrijft geschiedenis bij dodelijk effectief Dortmund

Zaterdag, 5 november 2022 om 17:22 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:16

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic was in eigen huis met 3-0 te sterk voor het VfL Bochum van ex-Vitesse-trainer Thomas Letsch. Youssoufa Moukoko schreef met zijn twee doelpunten geschiedenis: hij is op zeventienjarige leeftijd de jongste speler ooit in de Bundesliga met minimaal tien doelpunten achter zijn naam.

De thuisploeg was dodelijk effectief en maakte al na acht minuten de openingstreffer. Moukoko bleef sterk aan de bal na een pass van Niklas Süle en begon vervolgens zijn weg naar het vijandelijke doel. Het Duitse toptalent schoot de bal daarna via de onderkant van de lat snoeihard achter Bochum-doelman Manuel Riemann: 1-0. Nog geen twee minuten later verdubbelden die Borussen de voorsprong. Donyell Malen verdiende een strafschop voor Dortmund na een overtreding van Vasilios Lampropoulos.

?? "How good is he?" De 17-jarige Youssoufa Moukoko laat wederom zijn klasse zien bij Dortmund met dit heerlijke doelpunt. ?? https://t.co/v9bOHzLnOa#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/1CRzj7PLnL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 5, 2022

Giovanni Reyna maakte daar dankbaar gebruik van en schoot uiterst koel raak: 2-0. De ploeg van Letsch was daarna meermaals dicht bij de aansluitingstreffer. Zo maakte Simon Zoller bijna de mooiste goal uit zijn carrière via een omhaal, maar de bal vloog enkele meters over het doel van Gregor Kobel. Namens Dortmund kwam Jude Bellingham kort voor rust nog bijna op het scorebord, maar de Engelsman kreeg zijn schoen nét niet tegen de harde voorzet van Reyna.

De middenvelder, die vrijwel zeker meegaat met Engeland naar het WK in Qatar, dacht nog geen minuut later de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om wél te scoren. Scheidsrechter Tobias Stieler gaf Dortmund namelijk een penalty die Bellingham wilde gaan nemen, maar de beslissing werd teruggedraaid door de videoscheidsrechter. De derde treffer zou uiteindelijk toch nog vallen voor rust na een vrij merkwaardig moment. Bochum kreeg een vrije trap op de helft van Dortmund, iets waar Riemann op zijn gemak naar stond te kijken.

De keeper van Bochum stond echter zó ver voor zijn doel dat hij in niemandsland was beland. Dat strafte Moukoko genadeloos af. De spits zag het doel in de verte helemaal leeg staan en besloot om vanaf ruim 35 meter uit te halen: 3-0. De bezoekers kwamen na rust goed uit de kleedkamer en zagen een schot van Jordi Osei-Tutu via Kobel op de buitenkant van de paal eindigen, maar de aansluitingstreffer zou in de tweede helft niet meer vallen. Letsch verloor daardoor voor de twee competitiewedstrijd op rij met zijn Bochum, terwijl Dortmund de derde opeenvolgende zege boekte in de Bundesliga.