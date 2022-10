Advocaat denkt mee met Schreuder en zet Berghuis op andere plek

Maandag, 10 oktober 2022 om 22:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:51

Wim Kieft vindt Steven Berghuis een goede voetballer, maar dan wel alleen voor de duels in de Eredivisie. De analist van Veronica Offside is van mening dat de middenvelder annex vleugelaanvaller van Ajax tekort komt voor de wedstrijden in de Champions League. Berghuis kreeg tot nu toe elke keer een basisplaats van trainer Alfred Schreuder in de groepsfase van het miljardenbal.

"Ik vind Berghuis een hele goede speler, maar met name in de Nederlandse competitie", zet Kieft zijn mening kracht bij in de voetbaltalkshow. "In de grote Europese wedstrijden heb ik toch altijd het idee dat hij iets van handelingssnelheid tekort komt." Dick Advocaat begint daarna aan een analyse over Berghuis in het shirt van Ajax. "Hij heeft het vorig jaar op die positie achter de spitsen gewoon heel goed gedaan. Ook bij het Nederlands elftal. Ik had het nooit verwacht, want ik heb hem (bij Feyenoord, red.) ook weleens gesproken over die positie. Maar hij wilde toen liever rechtsbuiten spelen. Dat heeft hij toen heel goed gedaan." Berghuis stond zaterdag tegen FC Volendam (2-4) overigens weer een keer rechts in de aanval.

"Maar de keuze voor een trainer lijkt mij helemaal niet moeilijk nu", verwijst Advocaat naar Schreuder. "Berghuis dus rechtsbuiten", vult Kieft verder in. "En de spits dan? Dat is toch gewoon Brobbey?" Advocaat is het daar roerend mee eens. "En dan zet je Tadic links, of erachter. Daar kan hij echt goed spelen hoor. Ik vind het, ondanks dat hij nu niet goed speelt, een uitstekende speler. Maar dat heeft ook te maken met de wisselingen, daar ben ik ook van overtuigd." Presentator Wilfred Genee werpt op dat Tadic zaterdag tegen Volendam nadrukkelijk stond te coachen nadat hij was gewisseld door Schreuder.

"Schreuder weet dat er een camera opstaat en dat er mensen zitten te wachten totdat hij naar Tadic toeloopt", probeert Advocaat een en ander te duiden. "Die heeft gewoon gezegd: 'Morgen even praten en dat doen we niet meer'. Natuurlijk wil je dat niet als trainer, maar het lijkt me niet zo goed naar Tadic om naar hem toe te lopen en te zeggen dat hij even moet gaan zitten." Kieft denkt dat de aanvaller van Ajax geen kwade intenties had door zich met de coaching te bemoeien.