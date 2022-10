VZ 5: Ajax lijdt ontluisterende nederlaag in Champions League tegen Napoli

Woensdag, 5 oktober 2022 om 00:00 • Tom Rofekamp

Erbarmelijk Ajax wordt op ontluisterende wijze afgemaakt door Napoli: 1-6

Ajax heeft dinsdagavond in de Champions League een ontluisterende nederlaag geleden tegen Napoli. De Amsterdammers kwamen dankzij een treffer van Mohammed Kudus nog wel op voorsprong, maar na de gelijkmaker van de bezoekers stortte de defensie van Ajax in als een kaartenhuis: 1-6. Nog nooit kreeg Ajax zes tegengoals in de Champions League of in een Europese thuiswedstrijd. Tegelijkertijd was Liverpool met 2-0 te sterk voor Rangers in het andere duel in Groep A.

De Ligt, Gravenberch en Mazraoui met een been in achtste finale na 5-0 zege

Bayern München heeft ook zijn derde groepsduel in de Champions League gewonnen. Na overwinningen op Internazionale en Barcelona werd er dinsdagavond ook gewonnen van Viktoria Plzen: 5-0. Binnen iets meer dan twintig minuten had de ploeg van trainer Julian Nagelsmann al drie keer gescoord, via Leroy Sané, Serge Gnabry en Sadio Mané. Het was bovendien een heuglijke dag voor Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui én Ryan Gravenberch: alle drie mochten in de basis beginnen.

Tayrell Wouter met onmiddellijke ingang geschorst door FC Volendam

FC Volendam heeft Tayrell Wouter met onmiddellijke ingang geschorst in afwachting van de resultaten van het lopende politieonderzoek, zo meldt de club op de eigen website. De speler wordt verdacht van aanranding en mishandeling van een twintigjarige vrouw afgelopen zomer in Amsterdam. Tegenover FC Volendam heeft Wouter aangegeven zich niet schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbare handeling.

Dortmund komt uit bij Ajax in de zoektocht naar vervanger voor Moukoko

Borussia Dortmund heeft zijn oog laten vallen op Mohammed Kudus, meldt BILD. De middenvelder annex aanvaller van Ajax moet als opvolger dienen van Youssoufa Moukoko. Het zeventienjarige talent weigert nog altijd zijn tot volgend jaar lopende contract te verlengen, waardoor BVB zich genoodzaakt voelt voor te sorteren op een vertrek. Volgens de boulevardkrant hengelen ook Everton en Tottenham Hotspur naar de diensten van Kudus.

Romano geeft update over toekomst Messi en spreekt Argentijnse media tegen

Fabrizio Romano heeft op Twitter een update gegeven over de toekomst van Lionel Messi. De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain gaat volgens de transferexpert pas een besluit over zijn toekomst nemen in 2023, na het WK in Qatar dat over ruim zes weken begint. De Argentijn wil zich volledig richten op het mondiale eindtoernooi, dat waarschijnlijk het laatste van zijn carrière is. Barcelona is naar verluidt intern wel al in gesprek over een terugkeer van Messi.

