VZ 5: Mishandeling schokt Volendam; Ronaldo aast op wintertransfer

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:37

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Volendam-talent breekt kaak van jonge vrouw op drie plekken en meldt zich

Tayrell Wouter wordt verdacht van aanranding en mishandeling van een twintigjarige vrouw. Dat bevestigt zijn club, FC Volendam, aan AT5. Wouter zou een van de twee mannen zijn die de vrouw in een Amsterdamse nachtclub beetgreep en harde klappen tegen haar hoofd gaf. Daardoor brak ze haar kaak op drie plekken. Wouter meldde zich al bij de politie, maar is nog niet aangehouden.

Ten Hag kan kranten beter niet openslaan: ‘Dit was jongetjes tegen mannen’

Manchester United United wordt gefileerd in fysieke en digitale media na de 6-3 oorwassing tegen Manchester City van zondag. City stond zondag al bij rust met 4-0 voor, door dubbelslagen van zowel Premier League-topscorer Erling Braut Haaland als homegrown player Phil Foden. "En United zal zeker gebeden hebben dat ze niet in de dubbele cijfers zouden eindigen", schrijft The Guardian een dag na de vernedering in de Manchester Derby.

Emotionele Gonzalo Higuaín kondigt afscheid als profvoetballer aan

Gonzalo Higuaín zet na het lopende seizoen in de MLS een punt achter zijn voetbalcarrière. De Argentijn maakte dat bekend op een persconferentie bij zijn club Inter Miami FC. De 34-jarige Higuaín staat vooral bekend om zijn periodes bij Real Madrid en Napoli en ook haalde hij in 2014 de finale van het WK. De spits kon zijn emoties duidelijk niet bedwingen maandag.

Napoli-ster ontbreekt in ArenA; Arveladze onthult mislukte Ajax-transfer

Ajax hoeft dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA geen rekening te houden met Napoli-sterspeler Victor Osimhen. De 23-jarige spits, die vorig seizoen achttien keer scoorde in 32 wedstrijden, is niet op tijd hersteld van zijn hamstringblessure en is maandag dus ook niet met zijn ploeg meegereisd naar Amsterdam. Daarnaast verklapt de voormalig Ajacied dat Napoli-aanvaller Khvicha Kvaratskhelia afgelopen januari werd aangeboden bij Ajax.

The Telegraph: Ronaldo wil weg in januari; Ten Hag geeft toestemming

Cristiano Ronaldo mag in januari vertrekken bij Manchester United, zo onthult The Telegraph maandag. Volgens de Britse krant krijgt de 37-jarige aanvaller van Erik ten Hag toestemming om over enkele maanden van club te wisselen. Ronaldo, die op Old Trafford vastligt tot medio 2023 met de optie op een seizoen extra, beschikt onder de Nederlandse manager niet over een basisplaats.

