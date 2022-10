Juninho Bacuna krijgt te maken met racisme uit Indonesische hoek

Zondag, 2 oktober 2022 om 21:07 • Guy Habets

Juninho Bacuna werd de afgelopen week op social media beschimpt door veelal Indonesische voetbalvolgers. Zij reageerden daarmee op de oefenwedstrijd van afgelopen week tussen Curaçao en Indonesië, waarin de middenvelder van Birmingham City een rode kaart kreeg vanwege een stevige overtreding. Dat leverde hem nare en racistische reacties op en zijn club spreekt zich daar nu tegen uit.

Het voorval had dus niets te maken met Birmingham of een tegenstander in de Engelse Championship. Toch wil de club graag een statement maken. "We zijn geschokt door het racisme waar Juninho Bacuna op sociale media mee te maken heeft gekregen", zo valt er te lezen op de website van Birmingham. "Wij keuren de acties van de daders af. Uit het eerste onderzoek is al gebleken dat de mensen die zich hieraan schuldig maken, niet afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk."

Staff at the Club are in close dialogue with @JBacuna07 and will continue to offer him all the necessary support. ?? — Birmingham City FC (@BCFC) October 2, 2022

Het zijn dus veelal Indonesiërs die zich laten gaan op de sociale kanalen. Birmingham vierde dit weekend juist het begin van de Black History-maand samen met Sheffield United. Het speelde met 1-1 gelijk tegen the Blades. "Die wedstrijd verliep zeer competitief en op de juiste manier. Beide ploegen kwamen samen om de start van de Black History-maand te vieren en wij blijven de diversiteit ook toejuichen. Discriminatie, in welke vorm dan ook, zal door ons nooit geaccepteerd worden."

Bacuna is bezig aan zijn tweede seizoen op St. Andrew's. Vorig seizoen kwam hij tot zeventien wedstrijden in de Championship, maar dit jaar staat de teller al op elf. Scoren lukte tot dusver nog niet. Eerder kwam de 25-jarige middenvelder uit voor Rangers, Huddersfield Town en FC Groningen. Bij die laatste club brak Bacuna in het seizoen 2014/15 door in het betaalde voetbal. Leandro Bacuna, zijn oudere broer, brak ook door bij Groningen en zit nu zonder club.