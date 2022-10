Fortuna wint degradatiekraker na opvallende primeur en rode kaart

Fortuna Sittard heeft de tweede overwinning van het seizoen geboekt in de Eredivisie. In een rechtstreeks degradatieduel won de ploeg van Julio Velázquez in eigen huis met 2-0 van FC Volendam. Basisdebutant Úmaro Embaló maakte zijn eerste treffer in Limburgse dienst en Oguzhan Özyakup nam de andere helft van de productie voor zijn rekening. Bilal Ould-Chikh zag op slag van rust rood na een harde charge. Door de winst maakt Fortuna een sprongetje op de ranglijst en staat het op de veertiende plek. Volendam, dat nu vijf wedstrijden op rij zonder zege is, staat voorlaatste.

De laatste keer dat Fortuna Sittard - FC Volendam in de Eredivisie werd gespeeld was in december 1997. Toen won Fortuna met 3-0. De voortekenen voor het treffen met Volendam leken positief: de laatste drie clean sheets van Fortuna kwamen allemaal tot stand tegen gepromoveerde ploegen. Telkens wonnen de Limburgers met 1-0. Er was ook nog een opmerkelijke primeur te melden: Fortuna verscheen zonder Nederlanders aan de aftrap. Deroy Duarte werd weliswaar in Nederland geboren, maar speelt zijn interlands voor Kaapverdië. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie dat er geen enkele Nederlander aan de aftrap verscheen namens een Eredivisie-club.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer in Sittard. Al snel dacht Burak Yilmaz binnen te volleren na een voorzet van Özyakup, maar zijn inzet ging over. De thuisploeg drong flink aan en profiteerde continu van het vele balverlies dat Volendam leed. Schoten van Yilmaz, Arianit Ferati, George Cox mistten echter doel. Ook lag Volendam-keeper Filip Stankovic in de weg. Het onthutsend zwak spelende Volendam creëerde amper iets. Na een half uur spelen was het Embaló die zijn basisdebuut opluisterde met een schitterende treffer. Na een afgeslagen voorzet haalde hij van een meter of 25 uit. Zijn inzet viel perfect binnen in de verre linkerbovenhoek: 1-0.

Vijf minuten later kon Ould-Chikh gaan douchen. De aanvaller plantte zijn noppen in de knieholte van Cox nadat de bal al lang weg was. Dennis Higler werd door de VAR naar de kant geroepen en kon niks anders doen dan Ould-Chikh de rode kaart tonen. Vlak voor rust deelde Fortuna vervolgens de genadeklap uit toen Özyakup de 2-0 binnen volleerde na een mooie assist van Ivo Pinto.

Na rust was het spelbeeld min of meer hetzelfde als in het eerste bedrijf. Bijna meteen leidde balverlies van Volendam al voor gevaar en kon Embaló bijna zijn tweede binnentikken. De thuisploeg drong aan, maar tot echt grote kansen leidde dit niet. Wel stak Yilmaz met een mooie pass Iñigo Córdoba weg. Het schot van de Spanjaard belandde via Stankovic op de lat. In de slotfase dacht Fortuna nog een strafschop te krijgen en stond Yilmaz klaar om het cadeautje uit te pakken. De overtreding werd echter buiten de zestien gemaakt.