Mark-Jan Fledderus spreekt zich uit over vermeende interesse van PSV

Woensdag, 28 september 2022 om 18:20 • Guy Habets

Mark-Jan Fledderus heeft zich tegenover RTV Noord uitgesproken over de vermeende interesse van PSV in zijn persoon. De Eindhovense club zoekt een ervaren technische man om de vertrokken John de Jong op te volgen en Fledderus, die momenteel bij FC Groningen werkzaam is, zou daarvoor in beeld zijn. Met dat nieuws kwam De Telegraaf eerder al op de proppen.

PSV zou een 'Ajax-opzet' voor ogen hebben, waarbij een duo de technische zaken voor hun rekening neemt. Een ervaren rechterhand zou dan de nieuwe technisch directeur kunnen ondersteunen. Die posities zijn allebei nog vacant en de namen van Fledderus en Jordy Zuidam van FC Utrecht worden genoemd. Ook zou een interne oplossing mogelijk zijn: Jan Vennegoor of Hesselink is al technisch manager en hoofd scouting in het Philips Stadion en kan doorgeschoven worden, net als hoofd jeugdopleiding Ernest Faber.

Fledderus heeft de geruchten rond zijn persoon ook meegekregen, maar heeft weinig te melden. "Op dit soort dingen kan en wil ik niet reageren", klinkt het tegenover RTV Noord. "Het enige dat ik kan zeggen is dat ik met FC Groningen bezig ben, want hier is momenteel genoeg te doen. Mocht de situatie veranderen, dan kom ik wel op de lijn. Op dit moment is het in ieder geval geen issue."

De technisch directeur, die eerder al werkzaam was bij Heracles Almelo en nu nog tot medio 2026 vastligt in de Euroborg, kan financieel uitstekende cijfers overleggen. Tijdens zijn dienstverband als technische man bij de Trots van het Noorden werd er al voor vijftig miljoen euro verkocht op de transfermarkt. Dat forse bedrag werd verdiend door het vertrek van onder meer Ritsu Doan, Gabriel Gudmundsson, Bjorn Meijer en Jörgen Strand Larsen. Die laatste werd voor meer dan tien miljoen euro verkocht.