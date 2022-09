Fabio Cannavaro heeft eerste trainersklus in Europa te pakken

Woensdag, 21 september 2022 om 16:20 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:27

Fabio Cannavaro heeft zijn eerste trainersklus in Europa te pakken, na enkele jaren in China te hebben gewerkt. De winnaar van de Ballon d'Or in 2006 tekent naar verluidt voor twee jaar bij Serie B-club Benevento. Hij vervangt Fabio Caserta die na twee nederlagen op rij, en een dertiende plek in de competitie, zijn congé kreeg.

Afgelopen maandag werd als Black Monday betiteld in de Serie B, want maar liefst vier clubs ontdeden zich van hun trainers: Como, Perugia, Pisa en dus Benevento. De baan bij Benevento wordt de eerste managersklus van Cannavaro in Europa en dus ook in Italië. De afgelopen jaren had hij onder meer Al-Nassr in Saoedi-Arabië en Guangzhou Evergrande en Tianjin Quanjian in China en het Chinese nationale team onder zijn hoede.

De oud-verdediger vervangt Caserta, die iets meer dan een jaar aan het roer stond van Benevento. In totaal zat hij vijftig wedstrijden op de bank, waarvan hij er 23 won, 10 gelijkspeelde en 17 verloor. Vorig jaar eindigde Benevento op een zevende plek in de Serie B. Op dit moment bezet de club de dertiende plek met zeven punten uit zes wedstrijden.

Cannavaro, die als aanvoerder wereldkampioen werd met Italië in 2006, tekent naar verluidt voor twee jaar en sprak in een eerder stadium al met President Oreste Vigorito. "Benevento Calcio is verheugd aan te kondigen dat het de rol van trainer van het eerste team heeft toevertrouwd aan de heer Fabio Cannavaro", zo luidt het officiële statement van de club. Cannavaro wordt donderdag 22 september om 17.00 uur aan de pers voorgesteld in het Palazzo Paolo V in Benevento. In zijn staf neemt Cannavaro ook fitnesscoach Jordi García op, met wie hij eerder samenwerkte in China, en zijn broer Paolo.