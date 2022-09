Tweevoudig Oranje-international El Ghazi is bezig met switch naar Marokko

Anwar El Ghazi overweegt zeer serieus om verder te gaan als international voor Marokko. De 27-jarige rechtsbuiten van PSV kwam in 2015 twee keer uit voor het Nederlands elftal, maar is al vele jaren uit beeld voor Oranje. "Die keuze ligt nu open, om eerlijk te zijn", geeft El Ghazi toe in gesprek met ESPN. "Ik kan niet gelijk zeggen: ik kies voor Marokko of voor Nederland. Het is wel iets waar ik over aan het nadenken ben, honderd procent."

El Ghazi werd geboren in Barendrecht en brak in 2014 door in het eerste elftal van Ajax. Als jong talent werd de vleugelspits in 2015 door toenmalig bondscoach Danny Blind uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Op twintigjarige leeftijd speelde hij in oktober van dat jaar twee wedstrijden voor Oranje: in de EK-kwalificatie tegen Kazachstan (1-2 winst) en Tsjechië (2-3 verlies). Nadien werd El Ghazi nooit meer uitgenodigd, al zat hij wel in de voorselectie van Frank de Boer voor het EK dat vorig jaar zomer plaatsvond.

???? Anwar El Ghazi speelde twee interlands voor Oranje, maar inmiddels is 'zijn gevoel veranderd': "Ik heb gesprekken gehad met de Marokkaanse bond." pic.twitter.com/sYtxJqIfLq — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2022

In 2020 voerde de FIFA een regel in waardoor het voor spelers als El Ghazi mogelijk is om zelfs na het spelen van (maximaal drie) officiële interlands te switchen van land. Een andere voorwaarde is dat de speler niet ouder dan 21 jaar oud mag zijn geweest bij het spelen van die wedstrijden. Ook daaraan voldoet El Ghazi. De aanvaller raakte de afgelopen jaren op een zijspoor bij Aston Villa en koos deze zomer doelbewust voor een overstap naar PSV.

Dat Louis van Gaal hem nu niet uitnodigt voor Oranje, verbaast El Ghazi uiteraard niet. "Ik wist niet eens dat de selectie bekend zou worden, dat zegt denk ik al genoeg. Ik heb deze keuze voor PSV echt gemaakt om weer te gaan voetballen. Ik ben totaal niet bezig met het nationale team. Laten we eerlijk zijn, ik heb zolang niet gespeeld, ik ben totaal uit beeld. Ik heb vier, vijf dagen spierpijn gehad van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk na tachtig minuten spelen. Laat mij maar lekker weer voetballen, belangrijk zijn, en dan zien we wel wat de toekomst brengt."

Vorig jaar sprak El Ghazi in de talkshow van Humberto Tan uit niet te overwegen om te switchen, maar inmiddels ligt dat compleet anders. "Er zijn gesprekken geweest met Marokko en mijn ouders hebben ook heel veel gesprekken met mij gehad. Het ligt wel een beetje open nu. Ik ben nu natuurlijk ook volwassener en ouder geworden. Dan ga je ook beseffen: is de mogelijkheid er nog wel om voor Nederland te spelen? Misschien ben ik niet goed genoeg. Is de mogelijkheid er om voor Marokko te spelen?"

De gesprekken met zowel de Marokkaanse bond als zijn ouders brengen El Ghazi aan het twijfelen. "Zij zeiden: 'We zouden het geweldig vinden als je voor Marokko speelt. We weten dat het uit jezelf moet komen.' Ik heb gezegd: 'Luister, ik ga niet voor Marokko spelen als ik het niet wil. Het moet wel gewoon goed voelen.' Ik ben erover gaan nadenken en mijn gevoelens beginnen wel te veranderen."