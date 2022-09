Strand Larsen mist enorme kans en ziet Atlético ruimschoots uitlopen

Zaterdag, 10 september 2022 om 23:00 • Jeroen van Poppel

Atlético Madrid heeft zaterdagavond de aansluiting behouden met de top van LaLiga. De manschappen van Diego Simeone rekenden dankzij een aantal fraaie treffers ruim af met Celta de Vigo: 4-1. Met name het openingsdoelpunt van Ángel Correa en de derde goal van Yannick Carrasco kregen het publiek in het Wanda Metropolitano op de banken. Voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen speelde de hele wedstrijd mee bij Celta en miste al in de tweede minuut een grote kans één-op-één met Ivo Grbic.

Strand Larsen sprintte bij dat moment razendsnel weg bij de defensie van Atlético, om vervolgens recht op de keeper te schieten. In de spectaculaire openingsfase had Atlético sowieso op achterstand kunnen komen. Grbic, die de geblesseerde Jan Oblak onder de lat verving, kon echter met een uiterste ingreep voorkomen dat Hugo Mallo van dichtbij binnenkopte. Tegen de verhouding in maakte Atlético na negen minuten de 1-0. Die kwam voort uit een schitterende aanval, waarbij Rodrigo de Paul de bal van de rechterflank panklaar neerlegde voor Ángel Correa. De Argentijn wist vanbinnen het strafschopgebied de snel uitgekomen Agustín Marchesín te verschalken met een schot in de kruising: 1-0.

Twee minuten later onderschepte Celta-verdediger Renato Tapia de bal op een gevaarlijke plek. De voormalig Feyenoorder zette Iago Aspas aan het werk, die zijn schot op de paal vuurde. Atlético liet daarna in de eerste helft niets meer zien, maar dat veranderde na rust al snel. Rodrigo de Paul legde van zeventien meter aan en zag tot zijn geluk hoe de bal onderweg van richting werd veranderd. Daardoor stond Marchesín op het verkeerde been: 2-0.

Na iets meer dan een uur spelen bracht Simeone met Antoine Griezmann en João Félix twee nieuwe aanvallende kanonnen. Griezmann mag van Atlético vanwege contractuele afspraken met Barcelona telkens minder dan dertig minuten spelen, om te voorkomen dat de optie tot koop in de huurovereenkomst automatisch verplicht wordt. Atlético maakte vlak na de entree van het duo de beslissende 3-0. Die kwam op naam van Yannick Carrasco, die bij een lange dribbel knap om Mallo heen slalomde, om van acht meter in de korte hoek raak te schieten.

Slechts vijf minuten later zette ook Celta een ere treffer op het scorebord. Gabri Veiga werd over het hoofd gezien door de defensie van Atlético en schoot uit een moeilijke hoek laag binnen: 3-1. Grbic zal zich de houdbaar ogende tegentreffer aanrekenen. Voor de verdeling van de punten maakte het weinig uit. Atlético liep via een eigen doelpunt van Unai Núñez in de slotfase uit naar 4-1. Die treffer kwam tot stand na een lange dribbel van invaller Matheus Cunha, die eigenlijk een intikker wilde bezorgen aan Félix.