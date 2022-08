Mike van Duinen sprak ook met andere club uit de Eredivisie over transfer

Mike van Duinen had deze zomer ook de mogelijkheid om bij Sparta Rotterdam aan de slag te gaan, zo vertelt hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De spits voerde gesprekken met de Kasteelclub, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij stadgenoot Excelsior. Bij laatstgenoemde club tekende hij een contract voor drie seizoenen. Saillant detail: de broer van Mike van Duinen is technisch manager bij Excelsior.

Volgens Mario Been, die eveneens te gast was bij het voetbalpraatprogramma en als adviseur technische zaken bij Excelsior betrokken is, heeft de relatie tussen de broers Van Duinen geen invloed gehad op de transfer. "Ik vind het belangrijk dat hij scoort. Wat mij betreft is het zijn zus, het maakt mij niet uit. Als het maar een goede speler is die doelpunten maakt voor Excelsior. We hebben het daar intern over gehad. Het was niet mijn eerste keus, dat baseer ik puur op de statistieken. Als je het hebt over een jongen die ervaring heeft en goed is voor de kleedkamer, heb je aan hem een hele goede", aldus Been.

"Dat klopt. Als je naar mijn laatste jaar kijkt zijn mijn statistieken niet om over naar huis te schrijven", haakt Van Duinen in op de woorden van Been. "Maar ik loop al een tijdje mee in de Eredivisie. Ik denk ook dat ik een jongen ben die andere jongens wil helpen. In dat opzicht pas ik goed bij Excelsior. Ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad op Kreta, de mensen zijn vriendelijk, maar uiteindelijk ben ik voetballer en wil ik voetballen. Dat perspectief was niet groot. Ze konden mij niet veel speelminuten garanderen. Dan kun je blijven zitten en genieten van het leven of kijken wat de opties zijn en lekker gaan voetballen."

Een van die opties was dus Sparta, waar Van Duinen een gesprek mee voerde. "Ik kan er wel moeilijk over doen, maar ik heb kort met Sparta gesproken. Dat was informatief. We zijn daar verder niet op doorgegaan. Excelsior was voor mij de eerste keuze. Daar kreeg ik een goed gevoel bij. Ik ben blij dat ik nu speler van Excelsior ben." Van Duinen droeg eerder tussen 2016 en 2018 het shirt van Excelsior, alvorens hij via PEC Zwolle bij het Griekse OFI Kreta belandde. Daar kwam hij afgelopen seizoen tot 22 officiële wedstrijden, waarin hij niet wist te scoren.

Broer

Ook Van Duinen benadrukt dat zijn broer niet de reden is van zijn komst naar Excelsior. "Ik snap dat je dat zegt, maar ik heb er al eerder gespeeld. Afgelopen jaar heb ik meegetraind om fit te blijven. Van daaruit is het contact gebleven. Ook vorig jaar is de vraag gekomen of ik wilde blijven, maar toen had ik mijn zinnen op een buitenlands avontuur gezet. Maar het contact liep dus al langer. Langer dan dat mijn broer werkzaam is voor Excelsior", aldus de spits.