Excelsior wil mislukte ex-PSV'er van nieuwe kans voorzien

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 11:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:26

Excelsior hoopt Adrian Fein terug naar Nederland te halen, meldt BILD. De Duitse middenvelder, die eerder door PSV van Bayern München werd gehuurd, heeft nog een contract in Beieren tot medio 2023. Of het tot een definitieve overgang komt, is onzeker. Zijn forse salaris, naar verluidt twee miljoen euro per jaar, kan een groot struikelblok vormen voor de Kralingers.

Middenvelder Fein stond te boek als groot talent en kwam in 2006 over van stadsrivaal 1860 München. Tot een officieel debuut bij Bayern München kwam het nooit en de afgelopen jaren werd hij vooral uitgeleend. In het seizoen 2020/21 werd hij door PSV gehuurd van Der Rekordmeister. Hij kwam op voorspraak van de toenmalige trainer Roger Schmidt. Bij de Eindhovenaren kwam hij in totaal tot slechts achttien wedstrijden waarin hij eenmaal doel trof. Vervolgens speelde Fein op huurbasis voor Greuther Fürth (waar hij slechts vier keer mocht opdraven) en Dynamo Dresden. Bij laatstgenoemde club maakte hij door blessureleed helemaal geen minuten.

In München is de middenvelder volledig uit de gratie geraakt, zelfs meetrainen met de hoofdmacht ziet er niet in. De club zit met hem in de maag, want volgens BILD verdient Fein liefst twee miljoen euro per jaar. Dit forse salaris kan een probleem vormen als Excelsior hem wil overnemen. De promovendus is met Bayern München in gesprek, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Eerder versterkte Excelsior zich al met Jacky Donkor, Reda Kharchouch, Nathan Markelo en Yassin Ayoub. Daar stond het vertrek van Reuven Niemeijer (Brescia), Mats Wieffer (Feyenoord) en Thijs Dallinga (Toulouse) tegenover. De Rotterdammers staan door een foutloze start momenteel op de derde plek in de Eredivisie. Met twee overwinningen, op Cambuur en Vitesse, beleven zij een perfecte opening van het seizoen. Op 28 augustus ontvangen de Rotterdammers PSV.