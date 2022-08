Onwennig debuut Jasper Cillessen wordt NEC niet fataal tegen Volendam

Zondag, 14 augustus 2022 om 14:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:32

NEC heeft de eerste punten van het seizoen te pakken. De ploeg van Rogier Meijer, waar Jasper Cillessen voor het eerst in elf jaar onder de lat stond, was een maatje te groot voor FC Volendam: 1-4. Bij de openingstreffer van de thuisploeg zag topaanwinst Cillessen en niet goed uit, maar dankzij treffers van Elayis Tavsan, Oussama Tannane, Mikkel Duelund en Jordy Bruijn trokken de Nijmegenaren in de tweede helft aan het langste eind.

Cillessen kreeg bij NEC meteen een basisplaats toebedeeld. Dit ging ten koste van Mattijs Branderhorst. Het was voor de Groesbekenaar voor het eerst sinds 21 augustus 2011 dat hij het Nijmeegse doel verdedigde. Veel plezier aan zijn debuut had Cillessen niet, want na elf minuten werd hij gepasseerd. Volendam-aanvaller Daryl van Mieghem nam een pass van achteruit perfect aan en zette de uit zijn doel gekomen Cillessen op het verkeerde been: 1-0. De doelman leek korte tijd van slag, daar hij drie minuten later een op het oog makkelijk schot met moeite over de lat tikte. Tavsan zorgde vervolgens voor opluchting bij NEC én Cillessen, door de 1-1 aan te tekenen door de bal in de verre hoek te plaatsen.

Jasper Cillessen moet snel vissen in Volendam... maar @necnijmegen stelt snel orde op zaken: 2-1!#volnec pic.twitter.com/LbFnMtaEvd — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

Na twintig minuten was het nieuwkomer en smaakmaker Tannane die NEC op voorsprong schoot. Via de binnenkant van de verre paal tekende de technicus voor zijn eerste Nijmeegse treffer. Voor Volendam hield de pech daarna niet, daar Francesco Antonucci een liesblessure opliep en noodgedwongen vervangen moest worden door Ibrahim El Kadiri. Toch richtte de ploeg van trainer Wim Jonk zich op en liet het NEC ontsnappen. Robert Mühren klopte Cillessen op slag van rust, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat.

Na de thee claimde Volendam een strafschop. Na slordig uitverdedigen van NEC kwam invaller El Kadir het strafschopgebied van de Nijmegenaren in. Hij verloor echter de controle over de bal en stortte langs de benen van Cillessen ter aarde. Nadat de VAR de situatie had bekeken, bleek van een strafschop geen sprake. Volendam bleef de druk op NEC houden om de gelijkmaker te forceren, maar tot grote kansen leidde dit niet. Een kwartier voor tijd gooide Mikkel Duelund de wedstrijd in het slot. Lasse Schöne zorgde voor een afgemeten voorzet en Duelund’s kopbal was Volendam-goalie Filip Stankovic te machtig. De 1-4 vlak voor tijd kwam op naam van Bruijn, die afrondde met een keurige stift.