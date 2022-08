Bayern München informeerde naar megatalent van Feyenoord

Donderdag, 11 augustus 2022 om 15:57 • Wessel Antes • Laatste update: 17:09

Bayern München heeft bij Feyenoord geïnformeerd naar Jaden Slory, zo meldt 1908.nl donderdag in Studio 1908. Tot dusver bleef het enkel bij een belletje van de Duitse club en is het afwachten of Der Rekordmeister concreet gaat worden voor Slory. De zeventienjarige rechtsbuiten ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2024. In het verleden maakte Joshua Zirkzee de overstap van Feyenoord naar Bayern.

Jaden is de zoon van Andwélé Slory, die tussen 2007 en 2010 54 officiële wedstrijden voor Feyenoord speelde. Hij staat te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord. Slory is een buitenspeler die bij voorkeur op de rechterflank speelt, maar kan ook op links uit de voeten. Het pijlsnelle megatalent deed in de voorbereiding zestien minuten mee bij de hoofdmacht van Feyenoord tijdens de 0-7 oefennederlaag tegen FC Kopenhagen.

What a goal fron Jaden Slory. pic.twitter.com/POvrK1kgMm — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) June 1, 2022

Slory wist zich tijdens het EK Onder 17 flink op de kaart te zetten met een knap doelpunt in de finale tegen Frankrijk (1-2 nederlaag). In totaal speelde Slory vijftien jeugdinterlands voor de Onder 17, waarin hij zes keer wist te scoren en drie assists gaf. In het komende seizoen zal Slory zijn minuten met name maken in Feyenoord Onder 21, dat al enkele seizoenen jaagt op promotie. Het elftal staat dit seizoen onder leiding van jeugdtrainer Melvin Boel, omdat Sipke Hulshoff inmiddels assistent is geworden van Arne Slot bij de hoofdmacht.

Speelminuten in de hoofdmacht lijken momenteel nog ver weg voor Slory, aangezien de Rotterdammers inmiddels vele smaken hebben in de voorhoede. Feyenoord heeft op de flanken de keuze uit Patrik Wålemark, Alireza Jahanbakhsh, Javairô Dilrosun en Oussama Idrissi. Daar komt in de komende week Braziliaan Igor Paixão nog bij, terwijl middenvelders Sebastian Szymanski, Jens Toornstra en Mohamed Taabouni ook als hangende buitenspeler uit de voeten kunnen.