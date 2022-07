Preview met Unibet: Weet Nantes te stunten tegen het grote PSG?

Zondag, 31 juli 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:29

Nantes werd in het afgelopen seizoen de verrassende bekerwinnaar van Frankrijk en mag het zondagavond zodoende opnemen tegen landskampioen Paris Saint-Germain. Voor het duel zijn beide teams afgereisd naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv. In het Bloomfield Stadium gaat Nantes voor een nieuwe stunt, maar dat zal niet makkelijk worden tegen het PSG van de ambitieuze nieuwe trainer Christophe Galtier. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel om de Trophée des Champions.

PSG heeft met Galtier niet alleen een nieuwe trainer aangetrokken voor het komende seizoen. De Parijzenaren versterkten zich met vier nieuwe spelers. Middenvelder Vitinha kwam voor 41,5 miljoen euro over van Porto. Daarnaast lichtte PSG de koopoptie in het huurcontract met Sporting over linksback Nuno Mendes (38 miljoen euro). Vergeleken met die bedragen was de inkomende transfer van Nordi Mukiele, die voor twaalf miljoen euro overkwam van Leipzig, een koopje. PSG zag met Ángel Di María wel een absolute ster vertrekken uit Parijs. Galtier boekte met zijn elftal tot dusver vier oefenzeges tegen achtereenvolgens Quevilly Rouen, Kawasaki Frontale, Urawa Reds en Gamba Osaka.

Nantes heeft op de transfermarkt een stuk minder te spenderen dan PSG, maar wist met Moussa Sissoko toch een grote naam naar de Ligue 1 te halen. De fysiek sterke middenvelder keert na tien jaar in de Premier League terug in zijn thuisland. Verder versterkte Nantes zich op huurbasis met Mostafa Mohamed (Galatasaray) en Evan Guessand (OGC Nice). Een tegenvaller was het transfervrije vertrek van Randal Kolo Muani naar Eintracht Frankfurt. Muani maakte in het afgelopen seizoen twaalf doelpunten voor Nantes in de competitie. De club speelde tijdens de voorbereiding eveneens vier oefenwedstrijden, waarvan het er twee won (tegen Caen en Lorient) en twee verloor (tegen Stade Rennes en Guingamp).

Na het vertrek van Muani moeten de doelpunten bij Nantes dit seizoen komen van Mohamed en Moses Simon. Simon is al drie seizoenen de absolute smaakmaker van het elftal. De 53-voudig international van Nigeria scoorde in het verleden al twee keer tegen Paris Saint-Germain. Bij de Parijzenaren zijn dit seizoen alle ogen gericht op Kylian Mbappé. Waar bijna iedereen verwachtte dat de Fransman naar Real Madrid zou vertrekken, verlengde hij eind mei zijn aflopende contract alsnog. Ook Neymar en Lionel Messi hebben zin in het nieuwe seizoen. Het duo begon dit seizoen een week eerder dan gepland aan de voorbereiding.

