UEFA start onderzoek naar verwerpelijke gebeurtenissen bij Fenerbahçe

Donderdag, 28 juli 2022 om 17:14 • Laatste update: 17:30

De UEFA gaat een onderzoek starten naar de uitlatingen van Fenerbahçe-supporters in de tweede voorronde van de Champions League tegen Dymano Kyiv. Woensdagavond maakten fans van de Turkse topclub zich schuldig aan verwerpelijke spreekkoren, toen zij de naam van de Russische president Vladimir Poetin scandeerden. Dat gebeurde nadat Fenerbahçe was uitgeschakeld in het miljardenbal na verlenging (1-2).

Na het doelpuntloze gelijkspel in Polen - het duel kon om veiligheidsredenen niet worden afgewerkt in Oekraïne - moest de return tussen Fenerbahçe en Dynamo Kyiv uitmaken wie van de twee ploegen zich zou plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League. Toen ook in Istanbul na negentig minuten een gelijkspel op het scorebord stond volgde een verlenging. Daarin bleken de bezoekers te sterk. Fans van Fenerbahçe scandeerden daarop uit provocatie de naam van Poetin.

"De ethische commissie van de UEFA stelt een disciplinair onderzoek in naar vermeend wangedrag van Fenerbahçe-supporters tijdens de tweede kwalificatieronde van de Champions League in Istanbul”, aldus de Europese voetbalbond in een officiële verklaring. De gebeurtenissen maakten dusdanig veel indruk dat trainer Mircea Lucescu na afloop weigerde op de persconferentie te verschijnen. "Op het veld verliep alles zoals gepland, maar op dergelijke uitlatingen van fans op de tribunes hadden we niet gerekend. Dit gedrag is betreurenswaardig."

Dynamo nam in de return tien minuten na rust de leiding via Vitalij Boejalskyj. In de slotminuut sleepte de thuisploeg een verlenging uit het vuur via Attila Szalai, nadat Enner Valencia even daarvoor had gefaald vanaf elf meter. In de verlenging trokken de bezoekers aan het langste eind, toen Oleksandr Karavajev bij de tweede paal klaar stond om af te ronden. De Oekraïners nemen het in de derde voorronde op tegen Sturm Graz voor een plek in de groepsfase.