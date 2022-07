Feyenoord moet laatste oefenduel in de voorbereiding in een lege Kuip spelen

Maandag, 25 juli 2022 om 15:37 • Guy Habets

Feyenoord oefent op zondag 31 juli in De Kuip tegen Osasuna, maar die wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de Rotterdamse club maandag bekend gemaakt. De gemeente heeft geen toestemming gegeven om fans toe te laten in het stadion van Feyenoord.

Het was de bedoeling van de Stadionclub om de laatste oefenwedstrijd voor de start van het reguliere seizoen voor publiek in De Kuip af te werken. LaLiga-club Osasuna werd uitgenodigd en de Spanjaarden wilden graag tegen Feyenoord komen spelen, maar dat zal dus voor lege tribunes gebeuren. De gemeente heeft bepaald dat er geen publiek bij mag en dat is een besluit dat door Feyenoord wordt betreurd. 'De club vindt het zeer jammer dat haar supporters de internationale ontmoeting met een mooie tegenstander als Osasuna nu niet live kunnen bijwonen', valt er te lezen.

De wedstrijd tegen de nummer tien van het afgelopen LaLiga-seizoen zal wel op ESPN te zien zijn en begint zondag om 17.00 uur. Eerst speelt Feyenoord ook nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen NAC Breda. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is woensdagmiddag op Varkenoord de tegenstander en dan wordt er om 13.00 uur afgetrapt. Beide duels staan in het teken van de voorbereiding op de seizoensstart van de Rotterdammers, die op zondag 7 augustus op het programma staat. Dan is Vitesse in het Arnhemse GelreDome de tegenstander.

De oefencampagne van Feyenoord verloopt tot dusver niet bepaald vlekkeloos. De eerste wedstrijd tegen FC Kopenhagen werd met 0-7 verloren, waarna er tegen RB Salzburg eerherstel kwam dankzij een 2-1 overwinning. Union Saint-Gilloise wist vervolgens wel weer met 0-4 te zegevieren op Varkenoord en afgelopen zondag kwam daar in de eigen Kuip nog een nederlaag tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz bij: 0-2. Het achter gesloten deuren moeten spelen van de wedstrijd tegen Osasuna is een nieuwe tegenvaller voor de Rotterdamse club.