12-voudig international El Salvador verlaat Vitesse na 4 duels in 4 jaar

Zondag, 10 juli 2022 om 16:18 • Rian Rosendaal

Enrico Dueñas is niet langer speler van Vitesse. De Arnhemse club meldt zondag via de officiële kanalen dat de 21-jarige middenvelder zijn loopbaan vervolgt bij FC Cartagena, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. De twaalfvoudig international van El Salvador, die tot medio 2024 onder contract stond bij Vitesse, tekende bij zijn nieuwe werkgever een tweejarige verbintenis. Over de transfersom worden door beide clubs geen mededelingen gedaan.

Technisch directeur Benjamin Schmedes reageert zondag via de clubsite op het tussentijdse vertrek van Dueñas. "Enrico heeft bij ons aangegeven dat hij graag de overstap naar Spanje wilde maken. Natuurlijk speelt daarin mee dat er nog geen perspectief op speeltijd was bij Vitesse. Dat konden wij hem ook nog niet bieden. We wensen Enrico het beste voor de rest van zijn loopbaan", zo besluit de bestuurder van Vitesse.

Vitesse nam Dueñas in de zomer van 2018 over van Ajax, al duurde het even voordat hij debuteerde in de hoofdmacht. De vuurdoop van de middenvelder kwam in december 2020 in een bekerwedstrijd van Vitesse tegen Willem II. De zoon van een Salvadoraanse vader en een Finse moeder kwam uiteindelijk tot slechts vier optredens namens de club uit Arnhem. Dueñas werd ook nog een halfjaar verhuurd aan FC Eindhoven. De jongeling meldt zich maandag voor het eerst op het trainingsveld van Cartagena.