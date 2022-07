Bizarre oefenzege van Sparta haalt ook het nieuws in Noorwegen

Donderdag, 7 juli 2022 om 16:04

De oefencampagne staat voor veel Nederlandse clubs nog in het teken van vertrouwen kweken en veel doelpunten maken. Dat geldt ook voor Sparta, dat woensdag tegen de amateurs van Steeds Hooger oefende en met maar liefst 0-24 wist te winnen. Dat is veruit de grootste overwinning die een Nederlandse betaald voetbalclub tijdens deze voorbereiding neerzette. Het vorige 'record' stond op naam van FC Emmen, dat met 0-16 van SVV'04 won, maar nu is Sparta dus aanvoerder van die denkbeeldige lijst.

De bijzonder ruime zege van Sparta was niet alleen in Nederland nieuws, zo blijkt. Ook in Noorwegen heeft men kennis genomen van de uitslag en reageerde Odds Ballklubb in perfect Nederlands op het nieuws. 'Goed gedaan jongens, maar met Tobias en Josh wordt het de volgende keer 0-48', zo valt er te lezen in een tweet van de Noorse club. Daarmee doelt het op de verkoop van Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano, het duo dat door Odds aan Sparta werd verkocht. Zij sluiten eind juli pas aan bij de selectie van trainer Maurice Steijn.