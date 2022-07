Feyenoord begint tegen Kopenhagen met twee aanwinsten en duo uit 2005

Zaterdag, 2 juli 2022 om 13:30 • Jeroen van Poppel

Feyenoord trapt de voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur af in een oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Arne Slot zet met Mats Wieffer en Danilo twee van zijn aanwinsten meteen aan het werk. De oefenmeester gunt daarnaast een kans in de basis aan Mike Kleijn en Antoni Milambo, beiden geboren in 2005.

Ook bij Feyenoord ontbreken de spelers die in juni interlandverplichtingen hadden en het was voor Slot dan ook puzzelen om tot een basisformatie te komen. Justin Bijlow meldde zich door een blessure niet bij Oranje en begint nu onder de lat bij Feyenoord. Wieffer, die van Excelsior werd overgenomen, speelt noodgedwongen als centrumverdediger, hoewel hij van origine een middenvelder is. Wieffer vormt een centraal duo met Sem Valk. Ook de zeventienjarige Kleijn speelt niet op zijn natuurlijke positie, want de middenvelder wordt ingezet als linksback.

Aan de rechterkant van de verdediging speelt Denzel Hall wél op zijn vertrouwde plek. Het middenveld bevat met Jorrit Hendrix en Jens Toornstra de broodnodige ervaring en wordt aangevuld door de zeventienjarige Milambo. Voorin is een plek aan de linkerkant vrijgemaakt voor Mark Diemers, die terug is van zijn huurperiode bij Fortuna Dusseldorf. Centrumspits Danilo krijgt verder vanaf rechts ondersteuning van Patrik Walemark.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Hall, Valk, Wieffer, Kleijn, Toornstra, Hendrix, Milambo, Walemark, Danilo, Diemers