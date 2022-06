Cristiano Ronaldo verovert internet dankzij TikTok-dansje met familie

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo geniet momenteel op Mallorca van een welverdiende vakantie en scoort vanaf daar een hit op het internet. De 37-jarige aanvaller van Manchester United verscheen in een TikTok-filmpje van zijn nichtje Alicia Averió, dat zich momenteel razendsnel verspreidt op het internet. Ronaldo doet in de korte video mee aan de zomerdans Desenrola, Bate e Joga de Ladinho (in het Engels: Unroll, Hit and Play Away), op dit moment een rage op TikTok.