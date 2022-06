Bayern-huurling onthult: ‘Club dwong mij te spelen met coronabesmetting’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 12:19 • Laatste update: 12:26

Ron-Thorben Hoffmann heeft geen fijne herinneringen overgehouden aan zijn avontuur bij Sunderland. De doelman van Bayern München werd verhuurd aan de League One-club en kreeg in januari te maken met een coronabesmetting. De doelman ondervond veel hinder van het virus, maar werd door de club verplicht te spelen. “Ik was duizelig, had soms last van steken bij mijn hart en kortademigheid.”

Hoffmann werd vorig jaar zomer voor een jaar gehuurd door Sunderland, dat bovendien een optie tot koop bedong. Hele warme herinneringen zal de goalie echter niet overhouden aan het avontuur. “Ik speelde nog drie wedstrijden, maar voelde me elk duel steeds slechter worden”, vertelt Hoffman tegenover BILD. “Fysiek ging het niet goed met me, maar de club wilde dat ik sterker was. Ik was duizelig, had soms last van steken bij mijn hart en was erg kortademig. De adrenaline van de wedstrijd hield me echt op de been.” Hoffmann kwam in totaal 23 competitiewedstrijden in actie namens Sunderland.

Uiteindelijk ging het van kwaad tot erger voor de Duitse sluitpost, waardoor hij voor onderzoek terugkeerde in München. “Ik heb tegen de clubleiding van Sunderland gezegd dat ik op deze manier het team echt niet kon helpen en dat ik nader onderzocht moest worden.” Hoffman liet zich onderzoeken, ook vanwege de zorgen rondom Alphonso Davies. De Canadees kreeg rond dezelfde tijd te maken met hartproblemen als gevolg van corona. Hoffmann zou uiteindelijk nooit terugkeren naar Engeland. “Ik heb nog steeds geen gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken aldaar.”

Sunderland eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de League One en plaatste zich daarmee voor de play-offs voor promotie naar de Championship. In die play-offs werd over twee wedstrijden afgerekend met Sheffield Wednesday. In de finale op Wembley werd met 2-0 gewonnen van Wycombe Wanderers, waardoor de gevallen Engelse club terugkeert op het tweede niveau. Sunderland degradeerde in 2017 uit de Premier League en een jaar later uit de Championship. Het verval van de club werd gevangen in de Netflix-serie Sunderland ‘Till I Die.