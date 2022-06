Grabbelende Room stelt Curaçao voor schier onmogelijke taak

Vrijdag, 10 juni 2022 om 07:05 • Laatste update: 08:23

Curaçao heeft in de nacht van donderdag op vrijdag niet weten te stunten in het CONCACAF Nations League-duel met Canada. De ploeg van Art Langeler ging in Vancouver pijnlijk met 4-0 onderuit. Langeler had onder meer basisplekken ingeruimd voor Eloy Room, Vurnon Anita en Leandro Bacuna. Curaçao heeft door de nederlaag drie punten uit drie duels en dreigt te degraderen naar League B van het landentoernooi. Het vierde en laatste groepsduel staat volgend jaar maart op het programma, wanneer Canada op bezoek komt.

Curaçao speelde deze interlandperiode al tegen Honduras (0-1 verlies en 2-1 winst), maar kwam tegen Canada al snel tot de conclusie dat er weinig eer te behalen viel. Onder aanvoering van Alphonso Davies walste de thuisploeg over de ploeg van Langeler heen. In de beginfase was het eenrichtingsverkeer en mocht Curaçao dankbaar zijn dat de thuisploeg het vizier niet op scherp had. Een kopbal van Davies ging voorlangs, Jonathan David stuitte bij de eerste paal op Room. Na een klein kwartier spelen werd de ban gebroken. Na een overtreding van Jurien Gaari op Davies schoot laatstgenoemde raak vanaf de stip.

Canada bleef nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en tilde de marge op slag van rust naar twee, toen Room een hoekschop niet goed verwerkte en Steven Vitoria van dichtbij kon inkoppen. Curaçao zette daar behoudens een ongevaarlijk schot van Elson Hooi bijzonder weinig tegenover. In de slotfase liep de thuisploeg uit naar ruime cijfers. Davies zorgde twintig minuten voor tijd van dichtbij voor de 3-0, waarna het slotakkoord van de voet van de even daarvoor ingevallen Lucas Cavallini kwam: 4-0.

Opstelling Curaçao: Room; Gaari, Martina, Kastaneer, Maria; Anita, Bonevacia; J. Bacuna, Hooi, L. Bacuna; Janga