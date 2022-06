Aké kan stap binnen de Premier League maken

Sergi Roberto staat op het punt om een nieuw contract te ondertekenen bij Barcelona. De rechtsback annex middenvelder is akkoord gegaan met een salarisverlaging van vijftig procent om in het Camp Nou te blijven. (Sport)

AS Roma heeft Henrikh Mkhitaryan een ultimatum gesteld. De middenvelder heeft een nieuw contract aangeboden gekregen ter waarde van 3,5 miljoen euro exclusief bonussen, maar staat ook in de concrete belangstelling van Internazionale. (Sky Sports Italia)

Tottenham Hotspur wil Clément Lenglet komend seizoen huren van Barcelona. De Franse verdediger heeft nog een contract tot medio 2026, maar komt niet langer voor in de plannen van trainer Xavi. (Sport)