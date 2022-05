Silvio Berlusconi is na vijf jaar terug in Serie A: ‘Nu de Champions League!’

Zondag, 29 mei 2022 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Silvio Berlusconi werkt vanaf komend seizoen weer in de Serie A. De flamboyante voormalig president van Italië zag zijn investeringen in AC Monza - waar hij sinds vijf jaar eigenaar van is - zondag dubbel en dwars worden uitbetaald: in een bloedstollende returnwedstrijd in de play-offs om promotie/degradatie werd pas in de verlenging afgerekend met Pisa: 3-4 (nadat Monza thuis met 2-1 had gewonnen). Het is voor het eerst in de 112-jarige clubgeschiedenis dat Monza op het hoogste Italiaanse niveau zal uitkomen.

Berlusconi maakte faam in het voetbal als eigenaar van AC Milan, de club die hij van 1986 tot 2017 in zijn bezit had. De excentrieke inmiddels 85-jarige mediamagnaat voelde zich gedwongen om de Italiaanse grootmacht van de hand te doen, omdat hij qua investeringen niet meer mee kon concurreren het grote oliegeld vanuit het Midden-Oosten. Berlusconi verdween niet uit het voetbal, want korte tijd later kocht hij Monza, te zien als 'het kleine broertje' van AC Milan dat destijds uitkwam in de Serie C.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Monza slaagde er direct na de komst van Berlusconi in om naar de Serie B te promoveren, maar had enkele jaren nodig om zich voor te bereiden op de gedroomde Serie A. Vorig jaar ging het in de play-offs nog mis, maar dit seizoen werd de felbegeerde promotie dus met hangen en wurgen binnengehaald. Berlusconi reageert direct na afloop dolgelukkig en vol ambitie. "Nu gaan we voor het kampioenschap en Champions League-voetbal", aldus de clubeigenaar van Monza tegenover DAZN.